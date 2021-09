I colpi di scena nello sceneggiato di origini turche Love is in the air continuano a non mancare. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 il 14 settembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) nasconderà la propria sofferenza a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver ceduto al ricatto della nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) per il bene dell’architetto e dell’azienda Art Life.

Trama Love is in the air, del 14 settembre: Eda si allontana da Serkan dopo aver ceduto al ricatto della nonna Semiha

Anche l’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 14 settembre 2021 non deluderà di certo i telespettatori.

Eda dopo aver consentito a Serkan di tornare in libertà assecondando la perfida nonna Semiha, non riuscirà a chiudere occhio la notte.

In particolare la giovane studentessa sarà in difficoltà poiché non potrà dire all'architetto che continua ad amarlo follemente e di essersi vista costretta a prendere le distanze da lui in cambio della sua scarcerazione, sotto ricatto della nonna, peraltro diventata da poco socia della holding dell’Art Life dopo aver acquistate delle azioni da Efe (Ali Ersan Duru). Intanto non tutti i dipendenti dell’azienda crederanno che Semiha non sia coinvolta con l’arresto di Serkan.

Ayfer e lo chef Alexander sempre più vicini, l’azienda Art Life in difficoltà

Intanto Balca (İlayda Çevik) non mollerà la presa su Bolat, visto che continuerà a mettercela tutta per riuscire a farlo innamorare di lei: al momento il nuovo tentativo di conquista della donna si rivelerà vano, visto che l’architetto dopo aver passato delle ore con lei presso la sua abitazione se la darà a gambe levate.

Serkan inoltre si rifiuterà di fare colazione con la manager delle pubbliche relazioni per parlare con Eda: sfortunatamente il ricco imprenditore non incontrerà la sua amata ma Ayfer (Evrim Doğan), che gli dirà di non cercare più sua nipote.

Eda nel frattempo avrà il supporto delle sue fidate amiche, mentre Melek (Elçin Afacan) in ufficio cercherà di ottenere informazioni sul conto di Tahir (Buğrahan Çayır): quest’ultimo invece - dopo aver frainteso le intenzioni della donna - quando arriverà all’Art Life scoprirà qualcosa su Eda a causa di Erdem (Sarp Bozkurt) e Leyla (İlkyaz Arslan).

Successivamente a catturare l’attenzione saranno anche Ayfer e lo chef Alexander che si avvicineranno sempre di più, per merito delle abilità culinarie della donna.

Infine l’Art Life sarà alle prese con un nuovo problema, quando sui giornali si parlerà del fatto che Serkan sia riuscito a farla franca dopo essere stato accusato di corruzione e falsificazione di licenza da Semiha: ancora una volta tutti i dipendenti dell’azienda uniranno le forze per risolvere la faccenda.