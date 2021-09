Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, si saprà che Serkan è rimasto illeso nell'incidente aereo, solo che purtroppo avrà perso la memoria e sarà convinto di essere ancora fidanzato con Selin. Per Eda sarà un colpo al cuore, soprattutto quando vedrà Serkan entrare all'Art Life, mano nella mano con Selin.

Serkan sparisce nell'incidente aereo

L'incubo di Eda inizierà il giorno in cui si dovranno svolgere le sue nozze con Serkan. L'architetto, infatti, dovrà affrontare un intoppo lavorativo dell'ultimo minuto e per questo motivo dovrà recarsi in giornata in Italia: solo lui potrà apporre quella firma per partecipare alla gara d'appalto.

Il ragazzo prometterà alla sua futura moglie di tornare in tempo per le nozze, ma purtroppo non sarà così: l'aereo privato in cui viaggerà Serkan precipiterà. Dell'incidente si avrà la certezza, mentre dell'architetto si perderanno completamente le tracce.

Le ricerche andranno avanti per due mesi ed Eda non perderà mai la speranza di rivedere il suo amato. Anzi, sarà convintissima che molto presto rientrerà a casa sano e salvo. Intanto sarà lei a prendere le redini dell'Art Life, visto che la nonna le ha ceduto il suo pacchetto di azioni, pari al 45%.

Serkan convinto di essere fidanzato con Selin

I presentimenti di Eda, a ogni modo, saranno veritieri, perché Serkan uscirà indenne da quell'incidente.

Ovviamente ci saranno delle conseguenze, infatti l'architetto avrà un'amnesia che gli impedirà di ricordare il suo ultimo anno di vita. Quando si troverà da solo, in un luogo sperduto della Slovenia, la persona alla quale farà affidamento sarà Selin, visto che sarà convinto di essere ancora fidanzato con lei.

Per la donna questa sarà un'occasione ghiotta, in quanto potrà nuovamente conquistare Serkan, cercando di mettere in cattiva luce Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti gli dirà che quest'ultima l'ha trasformato in "qualcuno che non è", portandolo a vivere in un mondo a cui lui non appartiene, facendolo partecipare a degli eventi abbastanza strani e tutto ciò per conquistare il 45% delle azioni dell'Art Life. Selin farà passare Eda per una persona subdola, pronta a tutto per conquistare il denaro e il successo, ma ovviamente nulla di tutto ciò sarà vero.

Serkan torna a Istanbul

Serkan proverà a ricordare ciò che gli è accaduto nel suo ultimo anno, ma l'unica sensazione che avrà sarà di vuoto totale. Ora non resterà che mettere ordine alla sua vita, così deciderà di rientrare nella sua Istanbul, ma non lo farà da solo. La farà con Selin, con cui giungerà mano nella mano all'Art Life.

Tutti saranno felici di vedere Serkan in buona salute, ma allo stesso tempo saranno sotto shock per il fatto di vederlo in coppia con Selin. Quella più sconvolta sarà Eda, ma la ragazza sarà determinata a resistere anche a questo nuovo ostacolo della sua vita.