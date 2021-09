Molte novità in arrivo nel corso delle nuove puntate di Love is in the air previste tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato con Hande Ercel, narrano che Semiha lascerà Istanbul dopo aver ceduto le sue azioni. Eda Yildiz, invece, non accetterà che Serkan Bolat sia morto nell'incidente aereo, tanto da indagare con l'aiuto di Deniz.

Anticipazioni Love is in the air: Semiha cede le sue azioni e lascia Istanbul

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse prossimamente in Italia, annunciano tanti cambiamenti dopo l'incidente accorso a Serkan (Kerem Bursin).

Tutto si svilupperà quando l'architetto deciderà di recarsi in Italia per un incontro di lavoro, affittando un jet lo stesso giorno in cui si apprestava a sposare la sua amata Eda.

Ma ecco che Bolat verrà dato per disperso dopo che il suo aereo scomparirà dal radar.

Aydan e Engin, a questo punto, crederanno che il giovane sia passato a miglior vita, a differenza di Eda, che penserà che sia ancora vivo nonostante siano passati due mesi dall'incidente aereo.

I telespettatori, infatti, assisteranno ad un salto temporale di 60 giorni, dove scopriranno che Erdem ha deciso di trasferirsi a Londra per gettarsi in una nuova avventura lavorativa. Ma non sarà la sola novità che riguarderà l'Art Life. Semiha uscirà di scena dopo aver ceduto ad Eda il 45% delle azioni in occasione delle mancate nozze.

Deniz aiuta Eda ad indagare sulla scomparsa di Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air si assisterà alla partenza della Pr Balca Kocak, la quale verrà licenziata, rea di non aver fatto niente per impedire il sequestro di Eda da parte del principe Seymen.

Per questo motivo, l'Art Life avrà bisogno di trovare un sostituito. La scelta ricadrà su Deniz, un amico di Eda, Melo e Ceren fin dai tempi delle elementari. Qui, il nuovo arrivato deciderà di aiutare la Yildiz a capire dove sia il veicolo con a bordo Serkan.

Purtroppo, tutte le indagini di Deniz e Eda risulteranno vane, anche se non avranno nessuna intenzione di arrendersi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La fioraia, infatti, apparirà certa di poter riabbracciare Bolat una volta ritrovato. Una sensazione che ovviamente corrisponderà alla realtà.

Bolat è ancora vivo

Da lì a poco, si scoprirà che Serkan è, in realtà, vivo e vegeto, nascosto in un bosco dove troverà una misteriosa donna ad attenderlo all'interno di una baita.

In attesa di scoprire quale sia l'identità dell'amica di Bolat e cos'è realmente successo dopo l'incidente aereo, tutti gli occhi saranno puntati su Deniz Sarakan, il quale diventerà una vera minaccia per la storia tra i due protagonisti di Love is in the air.