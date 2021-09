Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole riguardanti l'atteso finale rivelano che ci saranno un bel po' di clamorosi eventi che non passeranno inosservati. Occhi puntati in primis su una terribile esplosione che distruggerà il quartiere ma anche sul salto temporale che condurrà verso le ultime puntate di sempre della soap, caratterizzata anche dalla morte della dark lady Genoveva Salmeron.

Un'esplosione devasta Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che il quartiere di Acacias verrà letteralmente sconvolto da una terribile esplosione che avrà delle conseguenze a dir poco inaspettate.

Una bomba verrà posta proprio nella piazza del quartiere, in un momento di grande affollamento. Il risultato finale sarà a dir poco nefasto e questa esplosione si trasformerà in una vera e propria immane tragedia.

I presenti verranno coinvolti in questa esplosione e le anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la morte di alcuni personaggi storici.

La morte di Carmen e Antonito

Ad avere la peggio, ad esempio, saranno Carmen e suo figlio Antonito: entrambi non riusciranno a salvarsi in seguito a questa esplosione, lasciando un vuoto immenso nel cuore di Ramon.

E poi ancora le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che dopo questa esplosione, ci sarà un salto temporale di ben cinque anni nel racconto della soap.

I protagonisti appariranno ancora fortemente scossi da quello che è successo, in particolar modo Felipe che avrà bisogno di essere seguito da una infermiera. Si chiama Fatima e ben presto metterà in evidenza tutta la sua perfidia e la cattiveria nei confronti dell'avvocato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle puntate finali di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena della dark lady per eccellenza della soap.

Trattasi di Genoveva, la quale morirà in maniera a dir poco drammatica.

La morte di Genoveva nel finale: anticipazioni spagnole Una Vita

Le trame delle prossime puntate spagnole della soap rivelano che la dark lady dovrà fare i conti con il ritorno della figlia Gabriela, la quale fingerà di essere interessata a recuperare il rapporto con sua mamma.

In realtà, Gabriela sarà interessata solo ad appropriarsi del patrimonio della donna e per questo motivo comincerà ad avvelenarla in gran segreto.

Il colpo di grazia, però, le verrà dato da suo marito Aurelio: l'uomo, infatti, colpirà Genoveva con un'arma da fuoco e questo per lei sarà il gesto fatale che nel giro di poco tempo la porterà alla morte. Di conseguenza, Gabriela riuscirà a prendere in mano le redini del quartiere e dell'ingente patrimonio di sua mamma.