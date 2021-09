Continua ad appassionare i fan la serie tv di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi). Negli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 dal 27 settembre al 1 ottobre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà cadere nella disperazione totale la sua amata Eda Yildiz (Hande Erçel), proprio quando si sarebbero dovuti sposare. L’aereo in cui si trovava, e diretto in Italia, scomparirà nel nulla. Le persone a lui care tireranno un sospiro di sollievo quando rimetterà piede a Istanbul, anche se sarà in compagnia della sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal).

L’uomo sarà in ottima salute, ma purtroppo farà i conti con un'amnesia che non gli permetterà di ricordare di essere legato sentimentalmente alla giovane studentessa che ha fatto breccia nel suo cuore.

Engin Sezgin (Anıl İlter), invece, fraintenderà una situazione e arriverà ad avere il sospetto che sua moglie Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) aspetti un figlio da lui.

Spoiler Love is in the air, episodi dal 27 settembre al 1 ottobre: Serkan perde la memoria

Le anticipazioni delle puntate della serie tv in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021, dalle ore 16:50 circa, raccontano che saranno passati due mesi dall’incidente in cui è rimasto coinvolto Serkan e di lui non ci sarà ancora nessuna notizia.

Eda, oltre a occuparsi della gestione dell’azienda Art Life senza alcuna interruzione con il supporto dei suoi amici, continuerà a fare il possibile per riuscire a rintracciare il proprio amato, con la convinzione che sia sopravvissuto.

A sorpresa, e dopo aver destato parecchia preoccupazione, i'architetto farà ritorno in città al fianco della sua ex fidanzata Selin e sarà molto cambiato.

Infatti avrà perso la memoria riguardante il suo ultimo anno di vita e non ricorderà i momenti vissuti con la sua promessa sposa Eda,

Eda decisa a far capire a Bolat che in realtà è lei la donna che ama, Engin crede che Piril sia incinta

Nonostante Serkan sia convinto di essere ancora impegnato con la sua ex Selin, la giovane Yildiz, anche se rimarrà abbastanza scioccata, non demorderà, visto che sarà disposta a fare qualsiasi cosa per far capire al ragazzo che in realtà è lei la donna che ama.

Successivamente Engin, dopo aver ascoltato il contenuto di una conversazione di Piril, crederà che possa essere in stato interessante: in realtà il migliore amico di Serkan si sbaglierà di grosso, poiché la sua amata parlerà di una gatta in procinto di partorire.