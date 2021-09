Sono state posticipate di qualche mese le riprese del remake in chiave moderna di Sandokan: esse inizieranno ufficialmente a febbraio del 2022. La Serie TV di produzione della Lux Vide trae ispirazione dal noto romanzo di Emilio Salgari. Da mesi si sa con certezza che la Tigre della Malesia sarà interpretata da Can Yaman e il suo migliore amico, Yanez de Gomera, da Luca Argentero. Ma vi è un'ulteriore novità: l'ingresso nel cast di Raoul Bova. Non è ancora chiaro chi, invece, interpreterà Lady Marianna, ma ci sono delle ipotesi.

Raoul Bova nel cast di Sandokan

Secondo le ultime indiscrezioni, non sarà Alessandro Preziosi, come previsto inizialmente, a interpretare il comandante William Fitzgerald: a sostituirlo ci sarà Raoul Bova. Questo spiega il motivo della foto postata su Instagram da Can Yaman e subito divenuta virale sui social, nella quale l'attore turco abbraccia affettuosamente Argentero e Bova dopo una cena insieme. La foto aveva già smentito gli ipotizzati conflitti tra Argentero e Yaman.

Il ruolo di Lady Marianna

Riguardo il ruolo di Lady Marianna tutto tace. Diversi sono i nomi che circolano: all'inizio si ipotizzava potesse interpretare la Perla di Labuan Alessandro Mastronardi. Un altro nome potrebbe essere, secondo indiscrezioni, quello dell'attrice spagnola Blanca Suarez.

Da parte della Lux Vide non vi sono conferme né smentite, per cui si può ipotizzare che la protagonista femminile non sia ancora stata individuata.

Secondo l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, Demet Ozdemir sarebbe stata proposta per il ruolo dai suoi manager. L'attrice turca, però, a sua detta, non sarebbe stata scelta perché non conosce l'italiano né l'inglese e, inoltre, avrebbe altri impegni lavorativi.

I fan della coppia Can Divit-Sanem in Day Dreamer sperano in una riconciliazione sul set tra i due attori Yaman e Ozdemir, ma probabilmente ciò non accadrà, almeno nella serie tv Sandokan. Attendiamo ulteriori novità da parte della Lux Vide.

Gli altri impegni dei tre attori con la Lux Vide

I tre attori coinvolti nel cast di Sandokan, fanno parte di altri progetti firmati Lux Vide.

Luca Argentero è alle prese con la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani: la prima stagione della serie tv ha avuto un enorme successo, tanto da essere sbarcata in vari paesi del mondo, come il Brasile, il Messico, la Spagna e il Portogallo e presto anche in Inghilterra.

Can Yaman è impegnato nelle riprese di Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi: i due condividono spesso scatti sul set, nei loro ruoli di Francesco Demir e Viola.

Raoul Bova, invece, dovrebbe sostituire Terrence Hill nel celebre ruolo di Don Matteo, probabilmente a bordo di una moto invece che sulla emblematica bicicletta.