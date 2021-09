La serie televisiva di origini turche Love is in the air che a sorpresa e per la felicità dei telespettatori ed eccezionalmente, dalla prossima settimana occuperà il piccolo schermo anche di sabato, dalle ore 15:15 sino alle 16:30, prima della tanto attesa trasmissione Verissimo, continua ad appassionare con tante sorprese e intrighi. Dopo Eda Yildiz (Hande Erçel), anche Serkan Bolat (Kerem Bürsin) si renderà protagonista di un bellissimo gesto d’amore nei confronti della sua fidanzata, facendole fare senza ombra di dubbio dei salti di gioia.

Le anticipazioni riguardanti la puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 24 settembre 2021, dicono che il facoltoso architetto non appena si renderà conto di trovarsi tra due fuochi, ovvero di dover fare i conti con l’opposizione di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) riguardo alle sue future nozze con Eda, si allontanerà dalla città con la fanciulla e quando si troveranno faccia a faccia le chiederà la mano.

Trama Love is in the air, episodio del 24 settembre: Aydan e Ayfer apprendono da Melo che Serkan e Eda si vogliono sposare

Nell’episodio della soap opera conosciuta dal pubblico anche con il titolo originale Sen Çal Kapimi, che continua a ottenere degli ottimi ascolti dopo il debutto nel periodo estivo e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 24 settembre 2021 come sempre dopo la telenovela Una vita, Uomini e Donne e la fascia del Grande Fratello Vip 6, i due protagonisti assoluti Eda e Serkan dopo aver fatto sapere alla diabolica Semiha (Ayşegül İşsever) la loro intenzione di volersi sposare busseranno anche alla porta di Ayfer per darle la lieta notizia: quest’ultima saprà già che sua nipote e il ricco architetto sono decisi a convolare a nozze per essere stata informata da Melo (Elçin Afacan).

Anche Aydan verrà avvisata in anticipo dall’amica di Eda: sia la madre di Serkan che la zia della giovane studentessa, secondo gli spoiler, saranno parecchio scettiche rispetto alle nozze.

Bolat chiede la mano della giovane Yildiz

A questo punto Serkan per evitare di discutere con la madre e con la parente di Eda o di assistere semplicemente a uno dei soliti scontri tra donne, si farà venire in mente un’idea: il ricco imprenditore porterà la propria amata in un locale situato lontano da Istanbul.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per concludere questa volta sarà Bolat a sorprendere la sua promessa sposa, visto che dopo essersi recato con la stessa in un luogo romantico e aver suonato il pianoforte per lei, le farà la tanto attesa proposta di matrimonio. Eda e Serkan riusciranno veramente a pronunciare il fatidico sì dopo aver organizzato i preparativi?