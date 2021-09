Sempre più avvincenti e intriganti si fanno le anticipazioni di Love is in the air: le puntate della soap turca che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle 16:30 dal 20 al 24 settembre saranno ricche di colpi di scena. Eda e Serkan riusciranno a trovare la loro forte intesa, nonostante le intromissioni della nonna della paesaggista, tanto che la ragazza arriverà a chiedere a Bolat di sposarla. Non è tutto, poiché il romanticismo sarà uno dei protagonisti fondamentali delle prossime puntate, visto che Serkan organizzerà una bella serata per la sua innamorata.

I due giovani, però, dovranno combattere contro nuove avversità.

Eda e Serkan di nuovo complici

Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 settembre prendono il via da una serata che Eda e Serkan passeranno rispettivamente con Melih e Balca. La cena provocherà nei due protagonisti una forte gelosia. Frattanto, Piril mostrerà molta preoccupazione per l'arrivo del padre in città.

Eda e Serkan, nonostante qualche incomprensione, troveranno il modo di riconciliarsi. La ritrovata complicità porterà i due a passare una romantica notte insieme. Successivamente, l'architetto prenderà un volo che lo condurrà a Parigi per un importante incontro di lavoro.

Ma poco prima del decollo Eda gli farà una sorpresa e prenderà il posto della hostess accompagnando Bolat. Eda, molto innamorata di Serkan, chiederà a quest'ultimo di sposarla.

Bolat organizza una romantica serata per la fidanzata

Rientrati in ufficio, Serkan e Eda saranno impegnati a decidere su come comportarsi, ma frattanto si farà di nuovo viva Piril, che tutti credevano fosse stata vittima di un rapimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In realtà, la ragazza era stata portata al padre dagli uomini di fiducia di quest'ultimo. Serkan, intanto, deciderà di organizzare una bella serata per Eda.

Bolat condurrà la fidanzata in un locale dove suonerà per lei il pianoforte e successivamente le farà la proposta di matrimonio. Il momento molto romantico, però, verrà interrotto da Aydan e Ayfer.

La madre di Serkan e la zia di Eda si diranno decisamente contrarie alle nozze dei due giovani. Insomma, pare proprio che per i due protagonisti non vi sia pace, visto che per far trionfare il loro amore si ritroveranno costretti a combattere contro tutti e tutto.

Quel che è certo è che le puntate della soap turca, che vede Hande Ercel e Kerem Bursin, i quali fanno coppia anche nella vita reale, sta appassionando non poco il pubblico italiano. Gli ascolti, nonostante il cambio di orario di messa in onda, infatti non hanno subito scossoni ed inoltre molto spesso durante la puntata l'hashtag relativo alla serie va in tendenza su Twitter.