La soap opera spagnola Una vita prosegue su Canale 5, con tanti colpi di scena. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 4 al 10 ottobre 2021, Camino Pasamar continuerà a soffrire per l’inaspettata sparizione del marito Ildefonso Cortes: in particolare la fanciulla inizierà seriamente a preoccuparsi temendo il peggio, poiché da diversi giorni non ha alcuna notizia dell’uomo che ha sposato.

Felipe Alvarez Hermoso invece - dopo aver ingerito del veleno per mano di Laura Alonso - verrà ricoverato in ospedale: la situazione dell’avvocato sarà abbastanza critica pur essendo sopravvissuto.

Una vita, spoiler: la scomparsa di Ildefonso, Marcos chiede la mano di Felicia

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021, svelano che ancora una volta al centro delle trame ci sarà il matrimonio di Camino e Ildefonso, sempre più in crisi dopo aver pronunciato il fatidico sì.

Quest’ultimo verrà rimproverato da suo nonno, non appena saprà che non ha confessato alla moglie di essere sterile prima di sposarla. Felicia invece proporrà alla figlia di annullare le sue nozze con il marchesino, facendole perdere le staffe. Non appena rientrerà a casa, la giovane Pasamar rimarrà sconvolta poiché non ci sarà nessuna traccia di suo marito.

Marcos intanto stupirà Felicia quando le dirà di volerla sposare: la risposta di quest’ultima non sarà per niente quella che il suo amato si aspettava, visto che gli chiederà del tempo almeno sino a quando non si risolverà la complicata situazione di Ildefonso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felipe lotta tra la vita e la morte, Ramon e Liberto stupiti da Laura

Nel contempo Felipe annuncerà la sua decisione di volersi trasferire a Cuba per rintracciare Santiago, e avere finalmente giustizia per il decesso della defunta Marcia. Velasco invece manipolerà Genoveva, raccontandole delle menzogne sul conto della domestica Laura: quest’ultima verrà prontamente cacciata via dall’appartamento della sua padrona Salmeron.

A questo punto la fanciulla sarà pronta a farla pagare alla darklady, dicendo una volta per tutta la verità: a frenare Laura sarà Velasco affidandole uno dei suoi terribili incarichi. La giovane inserviente dopo essersi rifiutata di attentare alla vita di Felipe, si vedrà costretta a sottostare al ricatto di Velasco.

Laura a questo punto deciderà di rilasciare una nuova testimonianza sul processo della morte di Marcia, mentre Genoveva cercherà di impedire a Laura di mettersi alla ricerca di Alvarez Hermoso senza riuscirci: quest’ultimo dopo essere stato avvelenato da Laura sbatterà la testa. Mentre la domestica (probabilmente pentita) avviserà i soccorsi, Velasco farà il possibile per intrattenere Salmeron in modo da non farle mettere piede a casa del marito.

Quest’ultima si riconcilierà con il suo alleato, nella convinzione che Felipe si trovi in viaggio: in realtà la darklady si sbaglierà poiché Alvarez Hermoso dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale entrerà in coma.

Tutti gli abitanti di Acacias 38 rimarranno sconvolti quando sapranno che Felipe sta lottando tra la vita e la morte, mentre Ramon e Liberto non nasconderanno il loro stupore nel vedere Laura prendersi cura del loro amico. Infine Carmen e Lolita si schiereranno contro i rispettivi mariti Ramon e Antonito.