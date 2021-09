Le avventure dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore ambientato a Milano negli anni sessanta continuano ad appassionare milioni di telespettatori.

Nella puntata in programmazione su Rai 1 il 4 ottobre 2021 come sempre dalle ore 16:55 circa, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) vorrà mettere le mani in una lettera scritta dal suo defunto marito Achille Ravasi (Roberto Alpi) per la figlia Flora (Lucrezia Massari).

Intanto non passerà di certo inosservato l’evidente turbamento di Gloria Moreau (Lara Komar), che sarà sempre più sconvolta per l’arrivo inaspettato a Milano di suo marito Ezio Colombo (Massimo Poggio).

La capo-commessa del circolo entrata in scena sotto mentite spoglie per recuperare i rapporti con la figlia Stefania (Grace Ambrose), farà anche fatica a lavorare, a causa dell’ingombrante presenza di Colombo Senior.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 4 ottobre: Vittorio teme che a causa di Flora potrebbero esserci delle conseguenze nel negozio

Gli spoiler della sedicesima puntata della sesta stagione della serie tv, che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai lunedì 4 ottobre 2021 e disponibile in streaming e on demand su RaiPlay, il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) dopo aver visto la sarta Agnese (Antonella Attili) e la nuova stilista Flora litigare, rifletterà e inizierà a temere che potrebbero esserci delle conseguenze nel grande magazzino dopo la decisione di assumere la figlia del defunto Achille.

Nel contempo Adelaide avrà un obiettivo da raggiungere, poiché sarà decisa a scoprire il contenuto di una missiva che il suo defunto marito Achille è riuscito a far consegnare alla figlia Flora dopo la sua morte.

Gloria ansiosa a causa del marito Ezio, Salvatore apprende di avere una passione in comune con Anna

Successivamente Gloria sarà terrorizzata per il fatto che suo marito Ezio dopo essersi trasferito in maniera definitiva nel capoluogo lombardo e essere diventato il nuovo direttore della ditta Palmieri comincerà a mettere piede al circolo per motivi di lavoro: la capo-commessa sarà sempre più ansiosa dopo aver cercato di fare il possibile per non farsi vedere dal padre di sua figlia Stefania, così chiederà aiuto al capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi), che ovviamente saprà in quale modo confortarla.

Intanto Salvatore (Emanuel Caserio) sembrerà mollare la presa su Anna (Giulia Vecchio), non appena non gradirà un suo regalo. Il barista siciliano però da una parte non perderà la speranza di riuscire a conquistare la giovane Imbriani, dopo aver appreso che hanno la stessa passione.