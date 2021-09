Nuovo spazio dedicato alle novità di Una vita, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra, che ha debuttato nel 2015 in Italia. Gli spoiler delle nuove puntate in onda il 28 e 29 settembre sui teleschermi di Canale 5 raccontano che il segreto di Ildefonso Cortes verrà alla luce dopo una rivelazione di Camino Pasamar ad Anabel. Felicia (Susana Sotelo), invece, inizierà una storia segreta con Marcos Bacigalupe.

Una vita, puntata 28 settembre: Ildefonso svela il suo segreto alla moglie

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate che i telespettatori avranno modo di vedere a breve sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Nel corso dell'episodio trasmesso martedì 28 settembre, tutta l'attenzione sarà rivolta alla famiglia Palacios. Felicia, infatti, non potrà fare a meno di notare il velo di malinconia sul volto di sua figlia Camino, tanto da chiederne una spiegazione. La sorella di Emilio, a questo punto, farà finta di niente, tanto da offrirsi di prendere il posto della ristoratrice nella gestione del ristorante "Nuovo Secolo XX" per permetterle di vedersi a cena con Marcos Bacigalupe.

Ildefonso, nel frattempo, proverà ad avere un approccio fisico con sua moglie, che però verrà respinto. Alla fine, il marchesino stufo svelerà il suo segreto a Camino.

Puntata di Una vita del 29 settembre: Camino confessa ad Anabel che suo marito è impotente

Durante la puntata di Una vita prevista mercoledì 29 settembre su Canale 5, Camino tradirà la fiducia di Ildefonso, svelando ad Anabel una drammatica verità. In dettaglio, la giovane Pasamar confesserà all'amica che suo marito è impotente in seguito ad un'amputazione avuta durante il suo servizio in guerra.

Marcos, nel frattempo, chiederà a Felicia di iniziare una storia d'amore. La donna, a questo punto, accetterà la proposta, sebbene voglia mantenere ancora segreta questa novità.

Laura si reca da Lorenza in clinica

Laura, invece, si recherà a trovare sua sorella in clinica. Qui, la domestica comunicherà a Lorenza che presto potrà portarla in Germania per sottoporla ad un'operazione in grado di ridarle autonomia.

Intanto si scoprirà che l'uomo che si spacciava per giurato del concorso era in realtà un malvivente, intenzionato a rubare i soldi in cassa ed altri oggetti di valore presenti nelle camere della pensione di Fabiana e Servante Gallo.

Infine Armando comunicherà a Ramon che i dirigenti del partito liberale non sono molto contenti del discorso, tanto da pregarlo di riscriverlo.

Le vicende ambientate ad Acacias 38 sono in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.