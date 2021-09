Prosegue la messa in onda delle nuove puntate di Love is in the air su Canale 5.

Gli spoiler turchi della serie tv con Hande Ercel raccontano che Serkan Bolat deciderà di chiedere in sposa Selin Atakan dopo essere sopravvissuto a un incidente aereo: una scena che sconvolgerà Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan ha perso la memoria

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate in onda a breve in Italia svelano che Eda riceverà un grandissimo dolore da parte del suo amato Serkan.

Tutto inizierà con esattezza quando l'architetto dovrà raggiungere l'Italia per un motivo urgente di lavoro, proprio nel giorno stabilito per le nozze con la fioraia.

Bolat, comunque, prometterà alla Yildiz di tornare in tempo per sposarla davanti a tutti gli ospiti.

Ma una disgrazia sarà dietro l'angolo, visto che il jet privato con a bordo Serkan si inabisserà di fronte alla Slovenia. In questo modo, si perderanno le tracce del giovane per oltre 60 giorni.

I telespettatori, a questo punto, assisteranno a un salto temporale: Bolat sarà in compagnia di Selin, che gli avrà raccontato molte bugie riguardo a Eda, approfittandosi della sua perdita di memoria.

Alla fine l'architetto deciderà di tornare a Istanbul per riprendersi l'Art Life, dove i dipendenti - tra cui la fioraia - scopriranno che l'uomo non ricorda un anno della sua vita.

Eda scopre che Aydan sapeva che suo figlio era sopravvissuto all'incidente aereo

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, Eda non si arrenderà e farà di tutto pur di far recuperare i ricordi a Serkan. La giovane, infatti, si spingerà addirittura ad ammanettarlo, come era già successo nel loro primo incontro. Tuttavia ogni iniziativa verrà fermata dall'architetto che ammetterà di non ricordare niente del loro amore, tanto da preferire concentrarsi su Selin, la quale apparirà molto felice a riguardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma Eda dimostrerà di essere molto caparbia, decidendo di consultare un noto neurologo per curare l'amnesia di Bolat. In questa circostanza, la fioraia scoprirà che Aydan era a conoscenza che suo figlio era scampato dall'incidente aereo dopo una soffiata di Selin. Una novità che mortificherà moltissimo la giovane Yildiz, ma il peggio deve ancora venire.

Bolat chiede Selin in moglie davanti a Yildiz

Aydan organizzerà un party per dare il bentornato al figlio nella caffetteria di Deniz. Qui, Eda tirerà fuori gli artigli, arrivando a baciare Serkan sulla bocca davanti a tutti gli ospiti, infischiandosene di Selin.

Purtroppo il gesto non riceverà nessuna risposta positiva, anzi Bolat chiederà Selin in moglie davanti a tutti i presenti. Ovviamente, la mossa spezzerà il cuore della giovane Yildiz che rimarrà spiacevolmente colpita dalla mancanza di riguardi da parte dell'architetto.