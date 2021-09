Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air che i fan avranno modo di seguire tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche narrano che Serkan Bolat perderà la memoria dopo l'incidente aereo. L'architetto, infatti, non ricorderà più della storia avuta con Eda Yildiz un anno prima.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan salvato da un pescatore dopo l'incidente aereo

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse in prima visione in Italia rivelano che Eda riceverà una brutta sorpresa dopo il ritorno del fidanzato.

Tutto comincerà quando Serkan sarà costretto a recarsi in Italia, promettendo alla fioraia di tornare in tempo per la celebrazione del loro matrimonio. Ma ecco che Bolat non riuscirà a rispettare la parola data, visto che il suo aereo si inabisserà al largo della Slovenia.

Eda e tutti i dipendenti dell'Art Life, a questo punto, crederanno che l'architetto sia prematuramente deceduto nell'incidente areo, mentre un flashback rivelerà la verità su quello che è accaduto davvero. I fan scopriranno che Serkan era stato salvato e curato da un pescatore, tanto da riaprire gli occhi dopo diverse settimane. Al momento del risveglio, il giovane aveva chiamato Selin, l'unica persona di cui si ricordava.

Ma ecco che l'ex Pr inizierà un doppio gioco, comportandosi con Serkan come se fosse la sua fidanzata.

Infine, l'Atakan etichetterà Eda come una interessata solo a mettere le mani sul 45% delle azioni dell'Art Life, fornendo al giovane una versione distorta dei fatti.

L'architetto non ricorda della storia d'amore con Eda

Durante i nuovi appuntamenti di Love is in the air, Serkan esprimerà il desiderio di ritornare ad Istanbul, pretendendo di essere accompagnato da Selin all'Art Life.

Ovviamente, Bolat verrà abbracciato calorosamente da tutti i dipendenti tra cui la madre Aydan e Eda, che apparirà esterrefatta dalla visione, visto che ormai credeva che fosse morto.

Ma ecco che l'architetto non riconoscerà Melo, Ferit e Ceren mentre apparirà molto freddo e distaccato verso la Yildiz, come quando si erano incontrati per la prima volta. Serkan, infatti, affermerà di non ricordare l'ultimo anno della sua vita e quindi tutta la storia d'amore con la fioraia.

Neanche a dirlo, Eda rimarrà stupefatta di come Serkan l'abbia dimenticata, mentre quest'ultimo sottolineerà di voler stare con Selin, l'unica donna che abbia mai amato.

Yildiz cerca di far riacquistare la memoria a Bolat

Ma Yildiz non si arrenderà tanto facilmente, sicura che Serkan sia stato manipolato da Selin. Per questo motivo, la donna avrà un chiarimento a quattrocchi con la rivale, facendole presente che prima o poi riuscirà a far emergere la verità. Tuttavia, l'Atakan dimostrerà di non temere le minacce di Eda, sicura di poter riottenere il posto di addetta alle pubbliche relazioni dell'Art Life.

In seguito, la fioraia costringerà Serkan a passare molto tempo in sua compagnia per fargli riacquistare la memoria persa durante il tragico incidente aereo. Ma Bolat continuerà ad avere un atteggiamento scortese con Eda, nonostante alcuni flashback giunti alla mente sulla loro storia. Per questo motivo, i due finiranno per avere un brutto litigio.