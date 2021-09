Una lieta notizia caratterizzerà le puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di seguire nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni turche della soap rivelano che Piril Baytekin scoprirà di essere in attesa del primo figlio. Una notizia che riempirà di gioira il cuore di Engin Sezgin.

Anticipazioni Love is in the air: Engin crede che la moglie sia incinta, ma è un falso allarme

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che andranno in onda prossimamente in Italia, preannunciano che per Engin e Piril arriverà il momento di diventare genitori.

Tutto però comincerà con una serie di equivoci. Engin ascolterà di nascosto una chiacchierata telefonica di Piril con un'amica. L'architetto fraintenderà l'argomento della telefonata, e si convincerà che sta per diventare padre. Per questo motivo, Sezgin chiederà a Deniz Sarachan, un costruttore di mobili, di realizzare una culla di legno per il suo primogenito. Da qui scatteranno dei simpatici fraintendimenti tra la coppia.

Engin deciderà di dare l'annuncio della gravidanza di Piril in occasione di una festa organizzata per il ritorno di Serkan ad Istanbul. Sarà proprio in questo momento, però, che Baytekin smentirà di essere incinta. Qualche tempo dopo, tuttavia, ci sarà un ulteriore colpo di scena.

Piril scopre di essere davvero in dolce attesa

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Engin inizierà ad utilizzare una strategia psicologica inversa per invogliare Piril ad avere un bimbo. L'architetto, infatti, fingerà di essere piuttosto annoiato e infastidito dalla vicinanza dei bambini, dicendo a Baytekin che devono pensare soltanto a loro stessi e non ad un neonato a cui badare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

All'improvviso arriverà la sorpresa: la ragazza inizierà ad avvertire delle forti nausee, e Leyla comincerà a pensare che la socia dell'Art Life sia davvero in attesa di un bebè. A questo punto Piril si sottoporrà al test di gravidanza che confermerà il suo stato interessante.

La donna deciderà di dire al marito che diventeranno genitori durante la presentazione di un progetto di Eda.

Una rivelazione che si verificherà in coincidenza con il falso fidanzamento tra Eda e Deniz Sarachan, ordito per far ingelosire Serkan.

Sezgin pazzo di felicità dopo aver saputo che diventerà padre

Engin sarà felice quando verrà a sapere che diventerà padre. L'uomo diventerà fin troppo protettivo nei confronti della salute del bambino, arrivando perfino a trascurare la madre che lo porta in grembo. Sezgin, ad esempio, sarà talmente preso dall'imminente nascita da non ricordarsi neanche di fare un regalo a Piril in occasione di San Valentino.