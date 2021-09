Nella soap opera turca Love is in the air tra qualche settimana, si assisterà a un drammatico evento. Serkan Bolat rimarrà coinvolto in un incidente aereo proprio il giorno in cui avrebbe dovuto sposare Eda. L'aereo sui cui viaggiava sparirà dai radar e Bolat verrà dato per disperso. Ciò getterà nella disperazione Eda che apprenderà la notizia mentre si starà preparando per la cerimonia nuziale.

Eda chiede a Serkan di sposarla nelle prossime puntate di Love is in the air

Nel corso dei prossimi episodi di Love is in the air, Eda deciderà di non sottostare si ricatti della nonna e racconterà a Serkan tutta la verità sulle reali intenzioni della perfida Semiha.

Eda quindi, chiederà a Serkan di sposarla e i due organizzeranno in fretta e furia il matrimonio.

I due dovranno però affrontare ancora diversi ostacoli, visto che, in occasione della Notte dell'henne, Eda verrà rapita dal principe Seymen. La giovane verrà salvata da Serkan il quale subito dopo, licenzierà Balca, rea di non aver fatto nulla per impedire il rapimento. Un altro imprevisto giungerà proprio il giorno delle nozze. Engin e Ferit infatti, informeranno Serkan che la Art Life sta rischiando di perdere un importante cliente.

Serkan deve recarsi in Italia il giorno delle nozze con Eda

A causa dei problemi legati al cliente, Serkan avrà necessità di recarsi in Italia entro poche ore. Pertanto, dopo aver spiegato la situazione a Eda, deciderà di affittare un aereo privato per recarsi in Italia e risolvere la questione.

Bolat prometterà alla futura sposa che tornerà in tempo per la cerimonia nuziale, prevista per quello stesso pomeriggio.

Dando uno sguardo alle anticipazioni della soap Tv turca, si evince che le cose non andranno come sperato. Eda si starà preparando per la cerimonia quando riceverà una telefonata da Ferit, che la inviterà ad accendere il televisore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda apprende che Serkan è coinvolto in un incidente aereo

Gli spoiler di Love is in the air rivelano che Eda, vestita da sposa, apprenderà dalla tv che l'aereo su cui viaggiava Serkan risulterà disperso. La giornalista dirà che il jet sarà sparito dai radar già da un paio d'ore e si ventilerà l'ipotesi che possa essere caduto.

Come prevedibile, la notizia sconvolgerà non solo Eda ma anche Aydan, la quale avrà timore di aver perso un altro figlio.

Nel frattempo, si verrà anche a sapere che Semiha cederà alla nipote il 45% delle azioni della Art Life ancora in suo possesso, rinunciando di fatto alla vendetta contro la famiglia Bolat.

Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5: dal 6 settembre i nuovi episodi verranno trasmessi a partire dalle ore 16:30 circa.