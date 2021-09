Grandi novità saranno al centro delle nuove puntate di Love is in the air, che i telespettatori avranno modo di vedere a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV annunciano il ritorno di Selin Atakan. L'ex pr, infatti, riaccompagnerà Serkan Bolat all'Art Life, dopo averlo aiutato a rimettersi in sesto in seguito all'incidente aereo che l'aveva colpito 60 giorni prima.

Anticipazioni Love is in the air: l'aereo di Serkan scompare dal radar

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che si tornerà a parlare di Selin Atakan, l'ex promessa sposa di Ferit.

Tutto inizierà quando Serkan dovrà recarsi in Italia per alcuni affari importanti e lo dovrà fare il giorno in cui si svolgeranno le nozze con Eda. Alla ragazza prometterà di ritornare per le 17, in tempo per diventare suo marito.

L'imprevisto, però, sarà dietro l'angolo. L'aereo con l'architetto scomparirà dai radar, tanto che l'autorità competenti crederanno che si sia inabissato in fondo al mare. Di conseguenza Eda dovrà convivere con il grande dolore per la presunta perdita di Bolat. Successivamente ci sarà un salto temporale di due mesi.

Selin si prende cura dell'architetto rimasto ferito nell'incidente

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan si troverà in compagnia di Selin. L'ex pr, infatti, si è presa cura dell'architetto dopo che è rimasto ferito nella caduta del velivolo.

Nel frattempo Bolat accuserà alcuni flashback su Eda, sebbene abbia ancora molta confusione sulla storia vissuta con lei. L'architetto, a questo punto, chiederà a Selin di raccontargli com'è nata la storia d'amore con Yildiz.

Atakan giocherà sporco, sottolineando che Eda è riuscita a introdursi all'Art Life dopo aver ricevuto il 45% delle azioni da parte di sua nonna Semiha.

Insomma, l'ex pr sfrutterà a suo vantaggio la situazione, tanto da spacciarsi come la sua legittima fidanzata.

Bolat torna all'Art Life, Eda e Aydan sconvolte

Col passare delle settimane Serkan recupererà le forze, tanto da pregare Selin di riaccompagnarlo in patria. Infatti deciderà di affrontare la realtà e mettere le cose a posto una volta sbarcato a Istanbul.

L'architetto varcherà le porte dell'Art Life, dimostrando a tutti di essere ancora vivo e vegeto. Ovviamente tutti i dipendenti rimarranno sconvolti dalla visione e le più colpite saranno la madre Aydan ed Eda.

A tal proposito, la fioraia deciderà di avere un confronto con il giovane, che ritiene ancora il suo fidanzato. In questa circostanza, però, riceverà un'amara sorpresa.