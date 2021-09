Continuano ad appassionare le trame di Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno in onda su Canale 5. Ricordiamo che la terza puntata cambia la messa in onda: non più di mercoledì ma di martedì; appuntamento dunque per il 5 ottobre 2021 con altri misteri racchiusi nella scuola di danza e non solo. In una recente intervista, i due attori protagonisti hanno parlato della fiction, assicurando che il finale sarà una sorpresa a 360 gradi.

Sul finale di Luce dei tuoi occhi, Anna Valle e Giuseppe Zeno: 'Vi sorprenderà'

La fiction in onda su Canale 5 Luce dei tuoi occhi ha conquistato il pubblico, che ha ripagato con ascolti molto buoni.

Merito della trama avvincente, dei continui colpi di scena e dell'aria di mistero che aleggia nella scuola di danza dove è iniziato tutto. Anna Valle, intervistata da Sorrisi e Canzoni Tv, ha raccontato di essere stata molto contenta di girare una storia ambientata nel mondo della danza, una disciplina che la affascina da sempre. Ha amato anche il suo personaggio che, come lei, tende a risolvere i problemi da sola: ''Mi somiglia molto''. Non è stato facile calarsi nel personaggio di una donna vedova, ma ad aiutare Anna è stato il regista Fabrizio Costa, attento a ogni dettaglio. Giuseppe Zeno, che ha instaurato sin da subito un feeling sul set con l'attrice, ha anche parlato dei suoi progetti futuri: lo vedremo al fianco di Serena Rossi nella seconda, imperdibile, stagione di Mina Settembre in onda su Rai 1 nei prossimi mesi.

I due protagonisti sono stati piuttosto sibillini sul finale di Luce dei tuoi occhi. A tal proposito, Anna Valle ha detto: ''Mi piace mantenere il segreto e mi diverto a depistare''. Qualche indizio in più lo ha invece dato Giuseppe Zeno: ''La verità si saprà solo all'ultimo minuto''.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi di martedì 5 ottobre

Come proseguiranno le trame della fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle? Nella terza puntata di martedì 5 ottobre, Davide avrà modo di riflettere su quanto scoperto sul suo passato e si allontanerà da Luisa. Emma ed Enrico saranno invece sempre più vicini, anche se l'uomo non prenderà bene il fatto che lei porti Miranda dai nonni.

Un importante indizio contribuirà a comporre il puzzle della scomparsa di Valentina: Emma noterà che nel garage dei suoceri è parcheggiata una vettura verde, la stessa che gli inquirenti cercavano nel momento dell'incidente di sua figlia. Una semplice coincidenza? A quanto pare, no. Le anticipazioni della terza puntata di Luce dei tuoi occhi rivelano che ci sarà un colpo di scena pronto a cambiare tutto: Emma denuncerà Enrico alla polizia, stanca delle sue menzogne. Miranda, dopo l'arresto di Enrico, inizierà a scoprire poco per volta oscuri retroscena che riguardano la sua famiglia.