Cambia la programmazione Mediaset nel weekend. Le anticipazioni riguardanti il palinsesto di Canale 5, rivelano che al sabato e alla domenica ci saranno delle novità importanti legate al daytime dove a farne le spese sarà la soap opera spagnola Una vita. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di continuare a puntare sulla messa in onda di Amici 21 nel pomeriggio della domenica mentre al sabato ci sarà spazio per il debutto di Anna Tatangelo.

Ecco come cambia la programmazione Mediaset nel weekend

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione voluto da Mediaset a partire dal mese di ottobre 2021, rivelano che per la soap Una Vita ci sarà la sospensione definitiva nel weekend.

La soap opera iberica, che continua ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori in daytime, con picchi superiori al 20% di share, non verrà più trasmessa al sabato e alla domenica.

Questo perché dal prossimo 2 ottobre, in daytime arriverà Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che partirà subito dopo Beautiful e occuperà lo slot orario fino alle 15:45 circa.

La soap opera Una Vita sospesa dal weekend pomeridiano di Canale 5

A seguire, poi, Mediaset ha scelto di puntare sulla soap opera turca Love is in the air per fare da "traino" alla prima puntata della settimana di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Di domenica pomeriggio, invece, proseguirà l'appuntamento con Amici 21 condotto da Maria De Filippi e poi a seguire ci sarà spazio per la seconda puntata settimanale di Verissimo.

Niente da fare, quindi, per la soap opera Una Vita che così sarà l'unica soap attualmente in onda su Canale 5 che verrà stoppata nel weekend e proseguirà la sua messa in onda soltanto nel palinsesto feriale della rete ammiraglia, come sempre dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Laura uccide Javier Velasco

Intanto, le anticipazioni spagnole riguardanti le nuove puntate della soap che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Javier Velasco, il quale si renderà conto ben presto della cattiveria di Genoveva e per questo motivo deciderà di passare al contrattacco.

Tra i due, infatti, ci sarà uno scontro decisamente molto acceso al termine del quale la dark lady di Acacias rischierà di avere la peggio.

Fondamentale, quindi, sarà l'arrivo di Laura la quale interverrà in tempo per salvare la vita alla sua astuta padrona. La domestica, infatti, avendo con se un'arma, non si farà problemi ad usarla e a colpire alle spalle il perfido Velasco, il quale morirà pochi secondi dopo aver esalato l'ultimo respiro in casa della Salmeron.