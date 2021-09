Al via la stagione autunnale di Rai 1 e tra i titoli di questo settembre vi è Morgane-Detective geniale, la nuova fiction in quattro puntate che arriva dalla Francia. Dopo il grande successo riscontrato in patria, con una media di circa 10 milioni di spettatori a settimana, la Rai ha scelto di puntare su questo prodotto per il palinsesto autunnale: martedì 14 settembre andrà in onda la prima delle quattro puntate, composta dalla messa in onda di due episodi.

Su Rai 1 arriva la serie tv Morgane-Detective geniale: dal 14 settembre in prima serata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la trama di Morgane rivelano che la protagonista è una affettuosa donna di 38 anni, madre di tre figli avuti in due differenti matrimoni.

Vive a Lille, città del Nord della Francia ed è qui che lavora nel commissariato di polizia come donna delle pulizie. All'apparenza sembra tutto normale, ma questa donna ha una qualità non visibile e decisamente particolare: è dotata di un quoziente di intelligenza altissimo, pari a 160.

Immersa tra strofinacci e scope, Morgane non darà questa impressione ma ben presto riuscirà a dimostrare a tutti la sua intelligenza.

Anticipazioni prima puntata Morgane-Detective geniale

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata in programma il 14 settembre, rivelano che si partirà con la messa in onda dell'episodio dal titolo Vento dell'Ovest: durante il turno notturno all'interno della centrale di polizia dove presta servizio, Morgane in maniera del tutto sbadata, farà cadere un dossier contenente i documenti legati ad un omicidio ancora irrisolto.

Dando uno sguardo veloce a quei documenti, la donna riuscirà a rendersi conto del fatto che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per riuscire a risolvere correttamente questo giallo sul quale stanno lavorando da tempo.

Le intuizioni di Morgane si riveleranno fondate: complice il suo elevatissimo quoziente di intelligenza, Celine il commissario, le chiederà di lavorare con loro e quindi di entrare a far parte della squadra di investigatori.

La nuova vita di Morgane, dalle pulizie alle indagini: anticipazioni prima puntata

A seguire, andrà in onda in secondo episodio previsto martedì 14 settembre, dal titolo La missione di Basil.

Le anticipazioni riguardanti questa prima puntata della serie Morgane, rivelano che la donna assieme a Karadec e agli altri uomini della squadra, si ritroveranno a dover indagare sull'omicidio di un consulente patrimoniale.

Scopriranno così che l'uomo, dopo essere finito in bancarotta, truffava donne benestanti che erano rimaste sole e che si trovavano in uno stato di fragilità psichica.