'Il momento più atteso dall'Italia dopo 10 mesi': questo commento ha accolto il video che Giulia Stabile ha postato sul suo profilo TikTok ufficiale e che la vede impegnata in un balletto. La vincitrice di Amici 20 non è sola ma in compagnia di un altro talentuosissimo ballerino professionista del talent di Maria De Filippi, Sebastian Melo Taveira, classe 1999. Oltre alla bravura dei due ragazzi a suscitare l'ilarità del mondo dei social è stato il ricordo dei primi momenti di Giulia in tv, durante i quali, ben prima di innamorarsi di Sangiovanni, non aveva nascosto il suo interesse per colui che adesso è diventato un 'collega'.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il sorriso e la danza della ballerina erano ciò che ci voleva per alleggerire la situazione.

Il sorriso di Giulia conquista anche il mondo di TikTok

Nessuna malizia ma solo tanta passione per la danza e divertimento: questo è quello che traspare dal video postato da Giulia su TikTok mentre balla con Sebastian sulle note di Get Up. Non appena il balletto è stato messo online, immediatamente ha raccolto il consenso dei fan: sono già tantissime le visualizzazioni e di certo cresceranno, poiché gli ultimi video social di Stabile hanno superato il milione di visualizzazioni. Non c'è dubbio che Giulia ha conquistato il pubblico di ogni età: la sua solarità e la sua trasparenza l'hanno fatta amare da tutti.

'Come si smette di guardarlo', chiedono divertiti i follower della romana, i quali hanno subito ricordato l'imbarazzo, ad oggi del tutto scomparso, di Giulia mentre ballava, su richiesta di Maria De Filippi, davanti a Sebastian sulle note di Therefore I am. Ricordi lontani, che hanno suscitato l'ironia del popolo del web. D'altra parte, essendo Giulia diventata una professionista di Amici, i due ballerini di certo si ritroveranno a ballare sullo stesso palco, per cui rompere il ghiaccio con un video divenuto virale è sembrata probabilmente ad entrambi il modo migliore di introdurre i fan alla nuova realtà lavorativa della diciannovenne.

L'ironia del popolo del web

'Non ti piaceva un altro, ma che fine ha fatto?', recita una strofa di Lady, la canzone che Sangiovanni ha scritto riferendosi all'interesse iniziale di Giulia nei confronti di Sebastian. E così la risposta del popolo di Twitter è arrivata immediata: 'Ecco la fine che ha fatto! A ballare con lei'.

E' evidente però che l'intenzione di Giulia è stata tutt'altra rispetto a quella di spingere gli hater a nuove polemiche. In molti, infatti, hanno giustamente sottolineato che i rapporti di lavoro non vanno mescolati con quelli privati.

E questo è lo stesso discorso fatto da Sangiovanni stesso, il quale ha spento il gossip che lo vedeva protagonista con la sua deejay affermando che quando si lavora insieme non accadono 'certe cose'. Insomma, se in molti attendono Amici 21 per conoscere i nuovi alunni, è innegabile che i professionisti sono nel cuore dei telespettatori che sperano di poterli vedere in azione quanto più possibile.