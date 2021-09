Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 settembre, continuerà la campagna diffamatoria degli hater del web contro Fabrizio. L'uomo si sentirà fortemente sotto pressione, al punto da rivelare un lato oscuro del suo carattere. Nel frattempo Marina, vedendolo in preda all'ira e dedito all'alcol, cercherà di tirarlo fuori dal tunnel in cui sta piombando, ma raggiungere il suo obiettivo non sarà affatto facile. Purtroppo, in seguito, un evento imprevisto finirà per far precipitare gli eventi.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 settembre: gli hater si scatenano

Fabrizio (Giorgio Borghetti) si troverà sempre più in difficoltà a dover gestire la campagna diffamatoria, portata avanti contro di lui, sul web. Gli haters si faranno sempre più aggressivi contro lo spot e contro l'uomo, facendolo così piombare in un profondo stato di frustrazione. Rosato, giorno dopo giorno, diventerà sempre più insofferente e irascibile, e questa sua condizione finirà per ripercuotersi anche nella vita privata. Nel frattempo Marina (Nina Soldano), preoccupata per lo stato psicofisico del marito, farà di tutto per distrarlo e rassicurarlo.

Upas, trame 13-17 settembre: la rabbia di Fabrizio

Nonostante le buone intenzioni, Marina dovrà prendere atto del fatto che la situazione stia precipitando molto rapidamente.

La donna inizierà a intuire la gravità della situazione quando il marito, in preda all'ira, romperà un bicchiere. Fabrizio non solo è diventato molto aggressivo, ma ha iniziato anche a bere, con la scusa che questo calmi i suoi nervi. Questo però non sarà che l'inizio, Rosato toccherà, infatti, il fondo quando un giornalista lo fermerà per strada ponendogli una domanda molto provocatoria.

Il reporter chiederà all'imprenditore come possa girare uno spot che decanta la famiglia tradizionale, laddove lui ha ucciso suo padre.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 settembre: Rosato picchia un giornalista

La domanda, improvvisa, posta dal giornalista, scatenerà l'ira di Fabrizio. L'uomo, accecato dalla rabbia, si scaglierà contro il cronista e il suo cameraman, aggredendoli.

Subito dopo, Rosato tornerà in sé, scusandosi con i due uomini, ma oramai il danno è fatto e l'incidente è stato ripreso. Il giorno dopo, Marina rimarrà stupita dal fatto che il video dell'aggressione stia già girando in rete. La donna osserverà, con crescente preoccupazione, il filmato sul suo tablet, consapevole delle terribili conseguenze che potrebbe avere. Questo sarà, quindi, l'ultimo atto della campagna per rovinare l'immagine di Fabrizio. Come faranno, a questo punto, l'imprenditore e sua moglie ad uscire da questo incubo?