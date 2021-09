Nelle prossime puntate di Love is in the air (Sen Çal Kapımı, ndr) in onda su Canale 5, il giorno più bello della vita di Eda e Serkan si trasformerà in tragedia. Il giorno delle loro nozze, infatti, l'architetto sarà costretto ad andare in Italia per lavoro, ma purtroppo il suo jet privato precipiterà.

Arriva il giorno del matrimonio

Per Eda e Serkan arriverà il giorno delle nozze e i due promessi sposi si recheranno di prima mattina nell'hotel in cui verrà celebrato il matrimonio. La ragazza verrà accompagnata dalle sue amiche di sempre: Melo, Ceren e Fifi.

Insieme a loro ci saranno la zia Ayfer, Piril, Aydan e Seyfi. Tutta andrà per il meglio, le ragazze festeggeranno e si prepareranno per l'evento.

Dall'altra parte, invece, ci sarà un Serkan abbastanza emozionato, che dall'agitazione si metterà l'abito del matrimonio di prima mattina. Il ragazzo, però, non potrà immaginare che di lì a poco sorgerà un contrattempo che lo porterà lontano da Istanbul. Engin e Ferit, infatti, lo informeranno che, a causa di Alptekin, ci sono stati dei problemi con il trasferimento di una somma di denaro per una gara d'appalto in Italia. Purtroppo, per non perderla, Serkan dovrà recarsi in giornata in Italia per apporre una firma, nessuno potrà farlo al suo posto.

Ora non resterà che dirlo a Eda.

Serkan deve partire in Italia

Serkan si recherà dalla sua futura moglie. In un primo momento trascorreranno un attimo molto intimo e romantico, in cui le dirà: "Se nascessi 100 volte, ti amerei 100 volte". Dopo tutto ciò, però, arriverà la doccia gelata: le dirà che dovrà recarsi urgentemente in Italia.

Ha già prenotato un jet privato e in circa sette ore dovrebbe sbrigare tutte le questioni burocratiche, quindi per le cinque del pomeriggio dovrebbe essere nuovamente a Istanbul.

Nonostante la delusione di Eda trascorreranno le ore, la ragazza si preparerà e indosserà l'abito da sposa. Riceverà degli omaggi da parte di Ayfer, di Aydan, ma anche dalla nonna.

Infatti Semiha le farà recapitare una lettera in cui le comunicherà di averle ceduto il 45% delle azioni dell'Art Life. Purtroppo, però, le notizie in arrivo non saranno tutte belle.

L'aereo in cui sta viaggiando Serkan precipita

Ceren riceverà una telefonata da Ferit che la lascerà pietrificata. La ragazza non riuscirà a dire all'amica ciò che l'è stato appena comunicato, così la inviterà ad accendere la tv. L'ultima ora lanciata dal tg lascerà tutti di stucco: l'aereo in cui stava viaggiando Serkan potrebbe essere precipitato. L'architetto, infatti, sembrerà sparito nel nulla.

La reazione della ragazza sarà straziante, infatti dallo shock perdere i sensi. Stessa cosa sarà per Aydan e da quel momento in poi per le due donne inizierà un incubo.

Eda cercherà di mantenere vivo il nome di Serkan e insieme ad Aydan crederanno che il loro ragazzo tornerà a casa sano e salvo. La giovane inizierà anche ad avere le allucinazioni, immaginerà che Serkan torni da lei, ma purtroppo non sarà così.