Lunedì 13 settembre, su Canale 5, si accenderanno i riflettori sulla casa più spiata d''Italia. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sarà anche Andrea Casalino. Nel video di presentazione, il modello ha rivelato di avere vinto il titolo di "Mister Italia" nel 2010. A quanto pare, però, si tratta di una bugia. Il futuro gieffino è stato smascherato dal vero vincitore di quell'edizione.

Casalino avrebbe detto una bugia

Andrea Casalino per la prima volta parteciperà ad un Reality Show. Il diretto interessato ha ammesso di essere pronto per questa nuova esperienza televisiva.

Come riportato nel curriculum del giovane, figura la vittoria di Mister Italia nel 2010. A quanto pare, però, le cose non starebbe affatto così.

Casalino ha preso parte al concorso di bellezza, ma non vinse. Il modello riuscì solamente ad arrivare tra i primi sei classificati e venne premiato da Aida Yespica. Come spiegato dal portale Gossip.it Andrea vinse solamente il titolo di "Uomo ideale d'Italia". Dunque, il curriculum del futuro "vippone" non corrispondere alla realtà.

Il commento del vero vincitore

Come se non bastasse, a gettare ombre sul curriculum di Andrea Casalino ci ha pensato Miky Falcicchio. Il modello risulta essere il vero vincitore del concorso di bellezza svolto nel 2010. Il diretto interessato con un velo di sarcasmo ha chiosato: "Capisco e comprendo la necessità di 'pompare' un personaggio prima di definirlo vip".

Tuttavia, l'ex Mister Italia ha sostenuto che è poco carino attribuire un titolo ad una persona solamente per portarlo al Grande Fratello.

Falcicchio ha spiegato che vedere Casalino presentato come il "più bello d'Italia" nel 2010 fa uno strano effetto: "Forse, non ci crede neanche lui". A detta di Miky, chi ha spacciato la notizia per veritiera prima si sarebbe dovuto documentare.

Il diretto interessato infatti, ha rivelato che ci sono numerosi articoli di giornale, video e interviste che testimoniano che Casalino non si è classifica primo a quel concorso.

Le aspettative del modello

In un'intervista i 22 "vipponi" del Grande Fratello Vip 6 hanno rivelato cosa si aspettano dalla partecipazione al reality show.

Andrea Casalino ha confidato di avere già conosciuto una delle due opinioniste. Stiamo parlando di Bruganelli: "Temo più Sonia, perché mi ha visto in finale di Avanti un Altro".

Nonostante tutto, il modello si è detto pronto per varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Andrea sente di non essere inferiore a nessuno. Inoltre, desidera farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo senza filtri. L'augurio che il futuro "vippone" sente di fare a sé stesso è quello di restare in gioco il più possibile.