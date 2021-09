Dopo un periodo di silenzio, i giornali di Gossip sono tornati a occuparsi di Stefano De Martino. Smentito il flirt con Paola Di Benedetto, pare che il cuore del conduttore Rai sia tornato a battere per una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. I "bene informati" sostengono che l'ex marito di Belen Rodriguez sarebbe stato avvistato a cena insieme a quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, una napoletana non famosa che starebbe amando lontano da occhi indiscreti.

Nuovi rumor sul privato di Stefano De Martino

L'ultimo gossip che era trapelato su Stefano De Martino, risale a un paio di mesi fa: le riviste scandalistiche sostenevano che l'ex di Belen avesse perso la testa per Paola Di Benedetto, soubrette e cara amica di sua sorella Adelaide.

I diretti interessati non hanno mai smentito questo rumor pubblicamente, ma ci hanno pensato i loro comportamenti a chiarire che non c'è nessuna frequentazione in corso.

Il presentatore di Stasera tutto è possibile, però, non sarebbe single come vorrebbe dimostrare con i contenuti social che condivide: il cuore del partenopeo, infatti, ultimamente avrebbe cominciato a battere per una ragazza estranea al mondo dello spettacolo, una "concittadina" con la quale sarebbe anche stato visto di recente.

Stando a quello che sostiene il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex ballerino di Amici avrebbe un flirt con una napoletana non conosciuta, una giovane con la quale avrebbe cenato in un noto ristorante campano.

Tanti gossip su Stefano De Martino dopo la separazione

La presunta nuova fiamma di Stefano, secondo i giornalisti sarebbe anche l'autrice degli ultimi scatti che lui ha pubblicato su Instagram. Insomma, De Martino avrebbe ritrovato l'amore a un anno e mezzo di distanza dalla seconda dolorosa separazione da Belen Rodriguez.

Il diretto interessato non conferma e non smentisce l'ultimo gossip che è trapelato sul suo privato.

Da quando ha detto addio alla madre di Santiago, il 31enne ha fatto sì che calasse il silenzio sulla sua vita amorosa, tant'è che sono pochissime le indiscrezioni che sono circolate sulle sue nuove e segretissime frequentazioni.

Dopo aver amato molte donne famose, dunque, il bel conduttore Rai avrebbe deciso di lasciarsi andare tra le braccia di una giovane lontana dal suo mondo, una persona "normale" che gli starebbe facendo riscoprire la purezza di una relazione vissuta lontano da occhi indiscreti.

I chiacchierati amori di Stefano De Martino

La ragazza che starebbe frequentando da un po' in gran segreto, è solo l'ultima donna alla quale Stefano è stato accostato dalle riviste di gossip.

I giornalisti, però, hanno iniziato a interessarsi alla vita privata di De Martino dal 2012, ovvero da quando tradì la fidanzata Emma Marrone (conosciuta durante l'edizione di Amici che ha lanciato entrambi nel 2009) con Belen Rodriguez.

L'amore tra il presentatore e la soubrette è durato circa quattro anni ed è stato suggellato dalla nascita di Santiago nel 2013. La coppia più chiacchierata dello showbiz, però, si è separata due volte, l'ultima nella primavera del 2020 a circa un anno di distanza dal ritorno di fiamma tanto sperato dal figlio e dai fan.

Terminato questo rapporto, Stefano ha preferito non rendere pubblica nessun'altra sua frequentazione, anche se si sa che ha amato per circa un anno la stilista Gilda Ambrosio.

Oggi, però, il 31enne potrebbe aver voltato pagina accanto a una donna che fa un lavoro diverso dal suo, una giovane napoletana con la quale starebbe vivendo una storia discreta e soprattutto lontana dai riflettori.