Quella lanciata da Riccardo Signoretti con la sua rivista di Gossip, è una notizia spiazzante: Giorgio Manetti potrebbe tornare a U&D dopo un'assenza durata qualche anno. Il toscano, infatti, è di nuovo single e non esclude di poter partecipare ancora al dating-show che gli ha dato popolarità. Il cavaliere, però, smentisce un riavvicinamento futuro alla ex Gemma Galgani, mentre è stuzzicato dall'idea di poter conoscere la new entry Isabella Ricci.

I commenti del 'gabbiano' su U&D

È finita la storia d'amore tra Giorgio e Caterina, la fiorentina con la quale il cavaliere di U&D faceva coppia da qualche anno, ovvero da quando ha lasciato il programma volontariamente.

A confermare la rottura, è stato lo stesso Manetti in un'intervista rilasciata negli ultimi giorni, in cui ha anche parlato di due donne del cast del dating-show.

Quando gli è stato chiesto di dire la sua sui ritocchini che ha fatto Gemma di recente, il "gabbiano" ha dichiarato: "Quella che piaceva a me, non c'è più. Prima era una donna naturale in tutto e per tutto. Anziché rifarsi il seno, a 71 anni dovrebbe migliorare la sua immagine cerebrale".

L'ex di Galgani è stato piuttosto duro quando ha commentato le operazioni alle quali si è sottoposta la dama durante l'estate, la mastoplastica additiva per ingrandire il décolleté e le "punturine" alle labbra per renderle più voluminose.

I complimenti alla 'rivale' di Gemma a U&D

Quando il giornalista che l'ha intervistato gli ha chiesto se tornerebbe a U&D per dare un'altra chance alla storia d'amore con Gemma, Giorgio è stato drastico perché ha definito quel rapporto un capitolo chiuso.

Qualora dovesse mai rientrare nel cast del Trono Over, Manetti conoscerebbe volentieri un'altra dama del parterre, quella che negli ultimi mesi si è guadagnata il ruolo di antagonista numero uno di Galgani.

"Uscirei a cena con Isabella. Lei ha un grande charme e non ha bisogno di rifarsi nulla", ha dichiarato l'ex cavaliere ad una nota rivista di gossip.

Il "gabbiano" è rimasto colpito dall'eleganza di Ricci, tant'è che non esclude di poterla frequentare nel prossimo futuro perché è molto diversa dalla Gemma del 2021. "Lei accetta i suoi anni e questo la rende estremamente affascinante", ha concluso il toscano nello sfogo che i siti stanno riportando il 15 settembre.

Attesa per il possibile ritorno del 'gabbiano' a U&D

L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne è appena iniziata, ma potrebbe già regalare clamorosi colpi di scena ai telespettatori.

Il rumor sul possibile ritorno di Giorgio nel cast, infatti, in queste ore sta suscitando la reazione gioiosa della maggior parte del fan, soprattutto perché alimenterebbe un interesse forse mai finito da parte di Gemma nei confronti dell'ex.

Quando recentemente le è stato chiesto se crede di poter provare ancora un forte sentimento davanti alle telecamere, Galgani ha fatto sapere: "Mi sono innamorata perdutamente di Marco Firpo e di Giorgio. Storie meravigliose che purtroppo sono finite".

La 71enne, dunque, ha un bellissimo ricordo degli otto mesi che ha vissuto al fianco del "gabbiano", tant'è che in parecchi sono certi del fatto che non l'ha mai veramente dimenticato.

Chissà come potrebbe reagire la torinese al rientro nel parterre del Trono Over del primo cavaliere per il quale ha perso la testa pubblicamente, quello che ha amato perdutamente per tanto tempo anche dopo la rottura che ha voluto lei nell'ormai storica giornata del 4 settembre di sei anni fa.

Giorgio manca dal dating-show da qualche stagione, ma quella cominciata il 13 settembre potrebbe fornire l'occasione per rivederlo all'opera negli studi Elios.