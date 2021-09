Da venerdì 17 settembre su Rai 1 partirà la nuova edizione di Tale e Quale Show. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Cristiano Malgioglio ha raccontato un retroscena legato ad uno dei concorrenti.

Il paroliere siciliano ha svelato che i fan di Pierpaolo Pretelli gli stanno scrivendo dei messaggi "minatori", intimandogli di dare solo giudizi positivi al loro beniamino, altrimenti gli toglieranno i like che ha su Instagram.

La replica dell'artista

Cristiano Malgioglio quest'anno ricoprirà il ruolo di giudice a Tale e Quale Show. Il cantautore ha ammesso che non vede l'ora che inizi il programma condotto da Carlo Conti.

Subito dopo ha raccontato che in questi giorni ha ricevuto diversi messaggi poco raccomandabili dai fan di Pierpaolo Pretelli.

I follower del modello di Maratea stanno facendo pressioni sull'artista catanese affinché, al termine di ogni esibizione, dia soltanto dei giudizi positivi al 31enne. Qualora ciò non dovesse accadere, sarebbero pronti a non seguirlo più su Instagram: "Mi stanno scrivendo che se non tratto bene Pierpaolo mi tolgono i like".

In risposta ai fan dell'ex velino di Striscia la Notizia, il paroliere ha detto: "A me non frega niente". Malgioglio, infatti, ha precisato che, non essendo un influencer, non è interessato ad avere un gran numero di follower sul social network.

Che giudice sarà Malgioglio

Parlando di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio ha rivelato che tipo di giudice sarà durante il programma. Ha sottolineato che è un grande conoscitore di musica e anche di diversi artisti. Dunque, se un concorrente dovesse sbagliare anche una piccola cosa, lui sarebbe pronto a dare un giudizio severo: "Sarò un giudice cattivissimo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito ai concorrenti del programma di Rai 1, il cantautore ha confidato: "Mi spaventa molto Alba Parietti".

Il cast ufficiale di Tale e Quale Show

A poco più di una settimana dall'inizio di Tale e Quale Show, è stato annunciato il cast di quest'edizione. Per quanto riguarda il parterre femminile, prenderanno parte allo show: Stefania Orlando, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson (la concorrente farà parte della quota "black" per evitare di suscitare nuovamente polemiche sul blackface) e Francesca Alotta.

Tra gli uomini, invece, parteciperanno: Biagio Izzo, Ciro Priello, Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia e Pierpaolo Pretelli.

In giuria sono stati confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, mentre la new entry sarà Cristiano Malgioglio. Inoltre è stato anticipato che ci sarà anche un quarto giudice che quasi certamente sarà un imitatore professionista. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di Francesca Manzini o di Ubaldo Pantani.

Tale e Quale Show quest'anno si confronterà con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.