La nuova stagione di Grey's Anatomy, la diciottesima dall'esordio, si appresta a debuttare sui teleschermi americani. La prima puntata del medical drama, prevista sulla ABC giovedì 30 settembre, proporrà numerose novità per tutti i protagonisti, portando in scena il ritorno di Ellis Grey e la già confermata apparizione di Megan Hunt. Il promo, rilasciato nelle scorse ore dal network, ha già annunciato "un ritorno infernale", ma le sorprese potrebbero non finire qui. Nelle scorse ore, infatti, un amatissimo attore che ha fatto parte del cast per ben 12 anni, ha aperto le porte al suo ritorno.

Si tratta, nello specifico, di Jesse Williams che interrogato sulla possibilità di rivedere Jackson e April in Grey's Anatomy 18 non ha per nulla escluso questa possibilità.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: Jesse Williams apre le porte ad un ritorno di Jackson e April

L'uscita di scena di Jesse Williams, sebbene anticipata da alcune emblematiche dichiarazioni dell'attore, ha lasciato i fan di Grey's Anatomy orfani del talentuoso Jackson Avery. Quest'ultimo, come ormai risaputo, ha deciso di abbandonare i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital per dedicarsi, insieme all'ex moglie April Kepner, alla gestione della fondazione Fox. La partenza per Boston, tuttavia, potrebbe non precludere le future apparizioni della coppia.

A rivelarlo, sebbene sia giusto precisare che al momento non sussiste un progetto specifico, è stato proprio Jesse Williams. Intercettato dai microfoni di Hollywood Life, l'attore ha così risposto in merito ad una futura apparizione di Jackson e April in Grey's Anatomy 18:

"Questa è una bella domanda. Sinceramente non lo so.

Sarei aperto a questa possibilità. Amo la mia gente lì, amo il mio personaggio e potrebbe essere davvero bello fare un controllo e vedere cosa stanno facendo Jackson e April. Sarei, senza dubbio, interessato".

Jesse Williams fa una confessione sulla fine di Grey's Anatomy

La presenza di Jackson e April in Grey's Anatomy 18, nel caso in cui il progetto dovesse realizzarsi, non coprirebbe tuttavia l'intera stagione.

Si tratterebbe, infatti, di un semplice cameo. In attesa di scoprire se gli sceneggiatori prenderanno spunto dalle parole di Jesse Williams, quest'ultimo si è focalizzato sulle insistenti voci che indicano l'edizione 2021/2022 del medical drama come quella finale. A tal proposito, l'attore ha dichiarato quanto segue:

"Ho smesso di provare a indovinare quando finirà [...] Gli spettacoli non durano così a lungo. Non hanno il materiale e le fondamenta su cui costruire quello che Shonda Rhimes ha creato e Krista Vernoff mantiene in vita, quindi ho troppo rispetto per questa macchina per provare ad ipotizzare una fine."