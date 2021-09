Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 ed in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera, ideata da Bea Schmidt, raccontano che Rosalie diverrà consigliere regionale ma, a causa dei ricatti di Ariane, deciderà di lasciare la politica per salvaguardare Michael. Christoph, intanto, offrirà a Engel del denaro per concludere un affare e, infine, tra i due scatterà un inaspettato quanto appassionato bacio durante una degustazione.

Rosalie diverrà consigliere regionale ma sarà sotto scacco dei ricatti di Ariane

Le prossime puntate bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che tra Rosalie e Christoph, dopo essersi entrambi candidati per la carica di consigliere regionale, vi sarà una lotta all'ultimo respiro.

Engel, però, dalla propria parte avrà niente meno che Ariane, la quale sarà disposta a tutto pur di ridurre il miseria il padre di Tim.

Grazie anche all'aiuto della dark lady, difatti, Rosalie la spunterà su Saalfeld venendo eletta come consigliere regionale, malgrado la sua gioia non durerà molto.

Il sostegno di Kalenberg, ovviamente, non era gratuito e lo stress legato alle nuove responsabilità che si porterà la donna sulle spalle, porteranno quest'ultima a ricorrere sovente a dei tranquillanti così da conciliare il sonno.

Rosalie lascerà la politica per salvaguardare Michael

I prossimi episodi tedeschi della fiction daily anticipano che non ci vorrà molto prima che si diffonderà la voce che il nuovo consigliere regionale è dipendente da farmaci.

La notizia, com'è lecito attendersi, si trasformerà ben presto in uno scandalo, il quale potrebbe investire anche Michael a causa della sua professione di medico.

Rosalie, a quel punto, prenderà la sofferta ma saggia decisione di lasciare la politica così da salvaguardare il lavoro e la reputazione del fidanzato.

Christoph e Rosalie di baceranno appassionatamente

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore riportano che Christoph offrirà del denaro a Rosalie in cambio di aiuto nel concludere un importante affare.

Business che, però, non andrà in porto a causa della donna e inaspettatamente Saalfeld, anziché adirarsi, le verserà comunque i soldi pattuiti.

Malgrado Engel proverà a nascondere tale debito a Michael, il medico lo scoprirà ugualmente e offrirà alla fidanzata di saldare l'obbligo finanziario al posto suo.

Rosalie non accetterà l'offerta del dottore e tra i due nascerà un polverone dialettico a riguardo.

Ancora arrabbiata con Michael, Engel acconsentirà invece all'invito di Christoph per una degustazione nella cantina del Fürstenhof, durante la quale, in preda ai fumi dell'alcol, i due si scambieranno un bacio appassionato.

Rosalie, accortasi di aver commesso un errore, si allontanerà prontamente dall'uomo asserendo di non aver interesse ad intessere una nuova relazione, mentre Christoph sarà di tutt'altro avviso.