Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Quinn tramerà nell'ombra per distruggere definitivamente il rapporto tra Ridge e Brooke. Intanto, quest'ultima rimarrà sola, in quanto Forrester deciderà di sposare di nuovo Shauna, mentre Bill correrà da Katie perché capirà che è la donna della sua vita.

Shauna si sentirà in colpa per aver raggirato Ridge

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eric incoraggerà Brooke a fare di tutto pur di recuperare il suo rapporto con Ridge.

Nel mentre, Quinn e Shauna si confideranno tra di loro e ricorderanno le umili origini da cui provengono e si diranno orgogliose per essere riuscite a superare tutte le difficoltà.

Allo stesso tempo, però, Shauna si sentirà in colpa per il modo in cui avrà raggirato Forrester senior. Invece, Katie dirà a Ridge di essere ancora arrabbiata con Bill e Brooke per quanto successo, ma vorrà anche ricordargli che sua sorella è innamorata solo di lui.

Poco dopo infatti, Brooke andrà da lui e cercherà di convincerlo a dargli un'altra possibilità, ma poi arriverà Bill e Ridge sarà molto infastidito e così chiuderà con Logan.

Quinn tramerà alle spalle di Brooke e Ridge

Quinn ha convinto Bill a raggiungere Brooke el'uomo si renderà conto di essere stato manipolato, così dirà alla donna di non coinvolgerlo più nei suoi paini.

Nel mente, Katie dirà a Eric di prendere le distanze da Quinn. Allo stesso tempo, Logan ricorderà all'uomo che formava una coppia molto più bella con Donna.

Intanto, Fuller continuerà a tramare ed elaborare dei piani per distruggere il rapporto tra Brooke e Ridge in maniera definitiva. Nel frattempo, Forrester senior confiderà ad Eric che stava provando a chiarire la sua situazione con Brooke, ma poi è arrivato Bill e il discorso è stato troncato.

Invece, la madre di Hope racconterà quanto accaduto alle sue sorelle Katie e Donna. In particolare, quest'ultima cercherà di mediare per fare in modo che le due donne possano finalmente fare pace.

Ridge vorrà sposare Shauna

Poco dopo, Bill cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti, poiché prova qualcosa sia per Brooke che per Katie.

Intanto, Quinn dirà a Fulton e Forrester che sarebbe bellissimo se volessero celebrare un altro matrimonio davanti ai loro familiari. Infatti, Fuller sarà convinta che se Brooke dovesse assistere al matrimonio tra i due, si metterebbe definitivamente l'anima in pace.

Improvvisamente Ridge deciderà di sposare di nuovo Shauna, anche se Brooke implorerà l'uomo di non farlo. Invece, Bill chiarirà i suoi dubbi e capirà che Katie è la donna della sua vita, mentre con la madre di Hope è solo attrazione fisica.