Il Grande Fratello Vip 6 torna in onda questo lunedì 13 settembre con la messa in onda della prima puntata ufficiale su Canale 5. Al timone del reality show Mediaset è confermata la presenza di Alfonso Signorini che, anche quest'anno, avrà il compito di coadiuvare le vicende dei vari protagonisti della casa più spiata d'Italia. Al momento sono stati svelati ben 22 concorrenti che entreranno a far parte del cast di questa sesta edizione, ma non tutti entreranno nel corso della prima puntata di lunedì sera.

Grande Fratello Vip 6, anticipazioni prima puntata del 13 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata del Grande Fratello Vip 6 rivelano che, come è già successo lo scorso anno, gli ingressi saranno scaglionati e parte dei concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà questo lunedì sera, mentre un'altra parte si metterà in gioco dalla seconda puntata in poi, prevista per venerdì 17 settembre.

A svelare i nomi dei concorrenti che entreranno in casa per primi è stato il portale "Biccy.it", il quale fa sapere che questo lunedì sera inizierà l'avventura per Katia Ricciarelli, considerata la "punta di diamante" di questa sesta edizione, nonché la prima ad essere stata annunciata tra i nuovi volti del reality show Mediaset.

Ecco chi entra nella prima puntata del GF Vip 6

E poi, ancora, varcherà la soglia della casa del Grande Fratello Vip 6 anche la spumeggiante Francesca Cipriani, che in passato ha avuto modo di mettersi in gioco come concorrente della versione "Nip" e, successivamente, ha preso parte anche all'Isola dei famosi.

Occhi puntati anche sull'arrivo in casa di Soleil Stasi: l'ex protagonista di Uomini e donne, ormai diventata una influencer di successo sui social ed ex opinionista dei salotti tv di Barbara d'Urso, che si metterà in gioco con questa nuova avventura dopo che anche lei è stata una naufraga dell'Isola.

Le anticipazioni della prima puntata del Grande Fratello Vip 6 rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di Ainett Stephens, che torna in televisione a distanza di anni dal suo ultimo programma televisivo.

Da Amedeo Goria a Alex Belli: i vipponi che debuttano lunedì sera al GF Vip 6

Spazio anche all'arrivo dell'attore Alex Belli, noto al pubblico Mediaset per la sua lunga esperienza nel cast della soap opera Centovetrine.

Nella casa del GF Vip 6, durante la prima puntata di lunedì 13 settembre, arriveranno anche la showgirl Carmen Russo (alla sua seconda esperienza in questo reality) e Amedeo Goria, l'ex conduttore sportivo Rai, padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta (entrambe protagoniste della scorsa edizione).

Tra coloro che entreranno durante la prima puntata anche l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro.