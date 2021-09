Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Ariane si fingerà interessata a Robert, nel tentativo di far ingelosire Cornelia, ma finirà per innamorarsi dell'albergatore. La dark lady, inoltre, scoprirà che una delle amanti di Werner è stata Erika Gschwend, madre di Cornelia, quindi tenterà di far credere a Holle e Robert di essere fratelli, grazie ad un test del Dna alterato ad hoc.

Ariane si fingerà interessata a Robert ma finirà per innamorarsene

Gli spoiler tedeschi della fiction daily rivelano che la voglia di sfasciare la famiglia Saalfeld sarà più che mai viva nella mente di Ariane, la quale avrà come obiettivo primario vendicarsi di Christoph. Per riuscire in tale intento, la dark lady deciderà di provare a far separare Robert e Cornelia, fomentando la gelosia di quest'ultima. Come primo step, Kalenberg si avvicinerà con abilità al giovane Saalfeld organizzando anche un finto rapimento, così da avere la chance di rinsaldare il rapporto con lo stesso. Il finto interesse per l'albergatore, però, si trasformerà ben presto in un reale innamoramento per Ariane. Quest'ultima tenterà in ogni modo di reprimere tali indesiderati sentimenti, anche concentrando le proprie energie nel legame con Erik, ma sarà tutto inutile.

Robert chiederà ad Ariane di stare lontana da lui

Le prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe anticipano che Robert chiederà ad Ariane di stare lontana da lui, a causa della prospettiva di poter rovinare la storia con Cornelia. La dark lady, a quel punto, sarà costretta a cambiare strategia per far dividere la coppia. Kalenberg, quindi, scaverà nel passato di Werner fino a fare una clamorosa scoperta: tra le innumerevoli amanti dell'anziano albergatore c'è stata anche Erika Gschwend, ex governante del Fürstenhof nonché madre proprio di Cornelia.

Ariane farà credere a Robert e Cornelia di essere fratelli alterando il test del Dna

I prossimi episodi di Tempesta d'amore riportano che Ariane si troverà tra le mani un'arma micidiale per riuscire nel diabolico intento di separare Cornelia e Robert. Più che mai intenzionata a far scoppiare il loro legame, la dark lady farà trovare a Holle e Saalfeld una lettera dove si lascerà intendere che siano consanguinei.

Sconvolti dall'inaspettata notizia di poter essere fratelli, Robert e Cornelia si precipiteranno in laboratorio per effettuare il test del Dna e sgombrare ogni dubbio. Peccato, però, che Ariane sostituirà i campioni prima che gli stessi siano analizzati, così il risultato sarà che Cornelia e Robert sono fratello e sorella.