Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap ideata da Bea Schmidt riguardanti le puntate che saranno sul piccolo schermo da lunedì 6 a domenica 12 settembre rivelano che Ariane, per destabilizzare Christoph, sosterrà la candidatura di Rosalie alle elezioni distrettuali.

Maja incontrerà Cornelius e gli farà una domanda per capire se si tratti davvero di suo padre, mentre Max rimarrà irritato dopo il bacio con Vanessa, pensando che la schermitrice provi qualcosa per lui.

Ariane sosterrà la candidatura di Rosalie alle elezioni distrettuali per destabilizzare Christoph

Le prossime puntate della soap opera tedesca sino al 12 settembre evidenziano che Ariane supporterà la campagna elettorale di Rosalie per le elezioni distrettuali, allo scopo di mettere in difficoltà Christoph. La dark lady, inoltre, affibbierà Erik al padre di Tim come manager del progetto.

Quando mancherà un soffio alla firma con Alberg Bau, Saalfeld si presenterà con una notizia del tutto inaspettata.

Maja, nel mentre, incontrerà un misterioso uomo che le dirà di essere suo padre. La giovane von Thalheim vorrà scoprire se questa persona è realmente Cornelius, e per questo motivo gli porrà una domanda alla quale soltanto il genitore sarebbe in grado di rispondere.

Alfons deciderà di tirare su il morale di Vanessa invitando Max a dare un'occhiata alle pecore

I prossimi episodi di Tempesta d'amore dal 6 al 12 settembre sottolineano che Alfons, notando che Vanessa sta scivolando nel vortice della depressione, proverà a risollevare il tono umorale della nipote invitando Max a dare un'occhiata alle pecore.

Maja apprenderà da Erik che Florian è più che mai intenzionato a far abbattere l'albero magico, poiché il guardacaccia è convinto che sia il modo meno dispendioso per costruire la strada d'accesso all'hotel termale. A fronte di ciò, la figlia di Selina affronterà il giovane Vogt, ma quest'ultimo rimarrà irremovibile sulle sue opinioni.

Rosalie, intanto, ingaggerà Maja come fotografa e Florian come consulente ambientale, ma il guardaboschi non ne sarà particolarmente entusiasta, giacché crederà che la giovane von Thalheim abbia accettato l'incarico soltanto per stargli accanto.

Christoph vorrà accettare la proposta dell'azienda ungherese

Max rimarrà irritato dopo il bacio con Vanessa perché nutrirà il sospetto che la schermitrice provi dei sentimenti per lui. Sonnbichler, però, farà finta di nulla e, quando i due giovani si alleneranno il giorno seguente, bloccherà sul nascere ogni domanda sull'argomento fatta da Max.

Ariane farà delle ricerche sull'azienda ungherese, e verrà a conoscenza che questa sfrutta i suoi dipendenti.

Erik racconterà la scoperta della dark lady a Selina, a cui Christoph chiederà informazioni. Quando però la moglie di Cornelius metterà in primo piano i propri interessi commerciali, i due litigheranno.

Saalfeld, successivamente, vorrà accettare la proposta dell'azienda ungherese e, nonostante la sua volontà di non far circolare la notizia sulla stampa, verrà convinto a fare diversamente da Kalenberg.

Max proporrà a Shirin di trasferirsi nell'appartamento condiviso ma Ceylan, prima di vivere sotto lo stesso tetto con Florian, vorrà avere il consenso di Maja, la quale inaspettatamente le darà il proprio benestare.