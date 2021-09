Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. L’ex fidanzato storico di Gemma Galgani ha attaccato duramente la dama di Uomini e donne. L’ex cavaliere ha criticato la 71enne piemontese per i numerosi ritocchini estetici. Il diretto interessato ha fatto sapere che preferisce le cose naturali.

Gemma ha rifatto il décolleté

In occasione della nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani è di nuovo tra le protagoniste del dating show. Durante le prime puntate la diretta interessata ha sfoggiato un décolleté rinnovato. Per la precisione, Gemma ha confidato di avere solamente chiesto il seno di quando era ventenne.

Tra le motivazioni che hanno spinto la 71enne piemontese a ricorrere alla chirurgica estetica, la poca stima. Galgani ha spiegato che le numerose delusioni sentimentali l’hanno spinta a cambiare aspetto fisico.

La stoccata di Manetti

In un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signoretti, Giorgio Manetti ha rivelato cosa pensa del cambiamento della sua ex compagna. In particolare, l’ex cavaliere si è soffermato sui ritocchini estetici: “Così ritoccata non ti avrei amata”. Insomma, Giorgio ha lasciato intendere di preferire una donna più naturale. Come se non bastasse, Manetti ha rincarato la dose: “Anziché ricorrere alla chirurgia estetica, migliora la tua immagine cerebrale”.

Archiviato il capitolo “Galgani”, Manetti ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro. L’ex cavaliere al Festival del Cinema di Venezia ha presentato il suo primo film cinematografico.

Per chi non lo sapesse, Galgani non ha rifatto solamente il décolleté. In passato, la storica dama di Uomini e Donne ha dato una sistemata anche ai denti e al viso.

La favola di Gemma e Giorgio

Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno vissuto un’intesa storia d’amore. Dopo un periodo idilliaco, però, la relazione è naufragata. In una recente intervista la 71enne ha confidato che la liaison vissuta con Manetti è stata una delle più importanti. In merito alle voci di un presunto addio al dating show di Canale 5, Gemma ha sostenuto che non ha mai pensato di lasciare Uomini e Donne.

La diretta interessata al contrario ha fatto sapere che lascerà lo studio solamente quando avrà trovato l’amore della sua vita. Tra le delusioni di Gemma, figura anche la conoscenza interrotta con Nicola Vivarelli.

Galgani ha anche parlato del rapporto con Tina Cipollari. A detta della piemontese, l’astio è cominciato dall’opinionista. A quanto pare, i litigi tra le due non sono affatto di facciata ma reali. Gemma ha precisato di non avere mai fatto nulla contro Cipollari. Quest’ultima invece, l’avrebbe sempre presa di mira.