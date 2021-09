Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera che ogni giorno è vista da più di due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5.

Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna e visibili nelle prossime settimane svelano che Felicia Pasamar (Susana Sotelo) deciderà di voltare pagina dopo la morte di Ildefonso Cortes. La donna, infatti, deciderà di vendere il suo ristorante a Sabina Muniz e Roberto Olmedo interpretati dagli attori Ana Goya e Mikel Larrañaga.

Anticipazioni Una vita: Sabina e Roberto vogliono acquistare il Nuovo Secolo XX

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse in prima visione tv in Italia annunciano che Felicia prenderà una decisione inaspettata riguardante il suo futuro.

Tutto inizierà quando Sabina andrà a cena al Nuovo Secolo XX insieme al marito Roberto. La coppia dimostrerà di essere interessata alla gestione del locale da parte della ristoratrice. Per questo motivo, i coniugi Olmedo tramite il nipote e avvocato Miguel faranno arrivare a Pasamar un'offerta per rilevare l'attività di ristorazione.

Una proposta che lascerà inizialmente spiazzata Felicia, la quale cambierà idea dopo quello che accadrà a suo figlia Camino.

Felicia si sente in colpa per Camino dopo il suicidio di Ildefonso

Nelle prossime puntate di Una vita, Camino diventerà vedova dopo la decisione del marito Ildefonso di suicidarsi annegando all'interno di un lago dopo che tutti avevano scoperto che era stato evirato in tempo di guerra. Uno scandalo generato da una rivelazione di Anabel Bacigalupe durante una festa organizzata da Marcos.

In questi drammatici momenti, Felicia si sentirà in colpa nei confronti di sua figlia dopo che le aveva rinfacciato di non essere mai stata felice durante il matrimonio in quanto non aveva mai smesso di amare Maite. Per questo motivo, la ristoratrice si metterà in contatto con Sabina e Roberto per comunicare loro di aver accettato la proposta di acquisto.

Pasamar vende il ristorante

Il giorno seguente, Felicia firmerà un regolare contratto di vendita con Sabina, sebbene rimanga perplessa quando scoprirà che è sposata con Roberto. Pasamar, infatti, non capirà il motivo per il quale Muniz ha firmato il contratto invece di suo marito. Miguel, a questo punto, farà intendere alla ristoratrice di aver agito in questo modo per alcuni motivi amministrativi.

In questo modo, gli abitanti del ricco quartiere faranno la conoscenza dei nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX, i quali dimostreranno di nascondere alcuni scheletri nell'armadio. Ben presto si scoprirà che Miguel e Roberto erano arrivati ad Acacias per un motivo illegale.