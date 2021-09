Al termine della messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Uomini & Donne, sul web non si parla d'altro che di Gemma, del suo seno rifatto e delle discussioni che ha avuto con Tina in studio. Tra coloro che hanno commentato il debutto della stagione 2021/2022 del dating show c'è anche Alessandro Rosica, che ha criticato aspramente sia la dama che l'opinionista, arrivando a dire che litigherebbero per finta e che sarebbero burattini.

I commenti sulla prima puntata di U&D

La nuova edizione di U&D ha debuttato su Canale 5 lunedì 13 settembre, con la prima puntata del dating show dopo la pausa estiva.

Un appuntamento in cui si è parlato quasi esclusivamente di Gemma e dei suoi nuovi ritocchini.

Con vari filmati che sono stati mandati in onda nel corso del primo appuntamento, Maria De Filippi ha raccontato le varie tappe che hanno portato Galgani a rifarsi labbra e seno mentre il programma era in vacanza.

Tra un intervento e l'altro, la dama del Trono Over ha litigato con Tina sotto la clinica romana che l'ha accolta a un anno di distanza dal lifting al viso: le due hanno bisticciato anche quando la 71enne ha fatto il suo ingresso in studio con un look rinnovato e un décolleté molto prosperoso.

Cipollari è stata una delle poche a criticare la torinese e la sua scelta di sottoporsi a un'operazione di mastoplastica additiva alla sua età: Gianni Sperti, i membri del parterre e la stessa presentatrice si sono espressi a favore di questi cambiamenti, soprattutto se fatti per sentirsi meglio con se stessi.

L'affondo dell'esperto di gossip sulle 'regine' di U&D

Mentre su Canale 5 andava in onda la prima puntata stagionale di U&D, su Instagram c'era qualcuno che sparava a zero sulle due protagoniste del giorno.

Sul suo profilo personale, infatti, Alessandro Rosica ha criticato aspramente Tina e Gemma e l'ha fatto lanciando un retroscena piuttosto clamoroso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un post che ha dedicato a Galgani e Cipollari, l'esperto di Gossip ha asserito: "Tina e Gemma, non ho più parole. Mi vergognerei al posto vostro".

"Siete due burattini!!! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochini,", ha proseguito Rosica nel suo sfogo.

Il Trono Over di U&D riparte 'dall'usato sicuro'

Rosica ha commentato le scene della prima puntata di U&D 2021/2022 e a un certo punto si è lasciato andare a un'affermazione piuttosto inedita sulla dama e l'opinionista del dating show: "Prima litigate per finta e poi a cena insieme.

Sono anni che prendete in giro gli italiani".

Secondo l'esperto di gossip, Gemma e Tina inscenerebbero finte discussioni pur di tenere alta l'attenzione del pubblico e per garantire al programma ottimi ascolti. Ha anche detto che terminate le registrazioni del format di Maria De Filippi, Cipollari e Galgani smetterebbero di essere rivali e andrebbero addirittura a mangiare insieme fuori.

Uomini e donne, comunque, è ricominciato nel segno delle due uniche "regine" del cast: Gemma ha sfoggiato un seno nuovo e abbondante all'età di 71 anni e Tina che ha provato a contestare l'antagonista, dicendo che starebbe perdendo la testa appresso alla chirurgia e ai ritocchini fatti pur di apparire più giovane e bella.