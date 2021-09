Sono trapelate nuove dichiarazioni di Tina Cipollari sulla protagonista indiscussa di U&D. Dopo aver visto Gemma Galgani con seno e labbra rifatte, la bionda vamp non le ha risparmiato critiche e attacchi, arrivando ad additarla come una persona incoerente e alla continua ricerca di una giovinezza ormai perduta. Secondo l'opinionista del dating-show, infatti, la dama del Trono Over dovrebbe smetterla di rincorrere uomini più giovani di lei e accettare i suoi anni.

Il parere della vamp di U&D sul nuovo aspetto di Gemma

Cosa ne pensa Tina dei ritocchini che ha fatto Gemma nei mesi scorsi?

Ancor prima che U&D torni su Canale 5 con le puntate dell'edizione 2021/2022, l'opinionista ha soddisfatto la curiosità di molti spettatori rilasciando pungenti dichiarazioni sul nuovo aspetto della sua antagonista numero uno.

Quando i giornalisti le hanno chiesto di commentare gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta Galgani mentre il programma non era in onda, la romana ha fatto sapere: "Ha sempre considerato poveracce le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica".

La collega di Gianni Sperti ha anche ricordato cosa le diceva la torinese quando litigavano e voleva ferirla: "Ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avrei avuto problemi a galleggiare".

La 'regina' di U&D accusata di incoerenza

Tina ha ricordato il periodo in cui Gemma difendeva le sue rughe in televisione, descrivendosi come una donna adulta che andava fiera dei propri difetti e che puntava sull'intelligenza e non sull'aspetto fisico.

Secondo Cipollari, dunque, la dama del Trono Over sarebbe una persona incoerente perché è passata dal criticarla per i ritocchini a farne un bel po' a più di 70 anni.

La romana ha anche ironizzato su quello che potrebbe rifarsi Galgani dopo denti, viso, seno e labbra: "Il prossimo anno sarà la volta dei glutei".

Scendendo nel particolare della decisione che ha preso la protagonista di U&D di affrontare una mastoplastica a quasi 72 anni, l'opinionista si è detta contraria soprattutto per le motivazioni che l'hanno spinta a farla.

"Rincorre l'età perduta perché non si accetta e vorrebbe fare colpo su uomini giovani", ha tuonato la collega di Gianni Sperti nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 10 settembre.

Antagonismo alle stelle negli studi di U&D

Tina ha proseguito nel suo commento dicendo che se fosse un uomo non proverebbe alcuna attrazione per una 70enne con un seno appena rifatto e delle labbra "a canotto".

L'opinionista di U&D, dunque, non approva il doppio ritocchino che ha fatto Gemma durante le vacanze, anche perché secondo lei non le saranno d'aiuto nel trovare quel principe azzurro che insegue ormai da quasi 12 anni in televisione.

"Rimane la vecchia di sempre", ha chiosato Cipollari prima di smentire categoricamente la voce secondo la quale critica così tanto Galgani perché sarebbe invidiosa di lei e di come si presenta a 71 anni.

Insomma, la nuova edizione del dating-show deve ancora cominciare (la prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 settembre, ma è stata registrata lo scorso 24 agosto) e la rivalità tra Tina e Gemma è già alle stelle. Le anticipazioni degli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto fino ad oggi, fanno sapere che le due hanno battibeccato tanto in studio, soprattutto quando la torinese ha accusato la vamp di farle terra bruciata intorno con i cavalieri del parterre.

Nonostante si sia rifatta per apparire più attraente agli occhi degli uomini, la "regina" del Trono Over non ha ancora neppure un pretendente.