Nella registrazione di Uomini e donne del 26 settembre il tronista Joele Milan è stato cacciato dal programma. Il tronista del dating show di Canale 5 durante un ballo aveva preso un accordo con Ilaria Melis, una delle sue corteggiatrici. In base a quanto emerso dalle indiscrezioni trapelate sul web, infatti, sembrerebbe che Joele abbia chiesto alla single di sentirsi di nascosto sui social. Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage, Ilaria ha spiegato la sua versione dei fatti, non ritenendo così grave quanto accaduto.

Uomini e Donne, il trono di Joele è finito: la conferma di Ilaria

Ilaria ha spiegato che il trono di Joele è terminato e sia il ragazzo che tutte le sue corteggiatrici hanno lasciato lo studio. Melis ha spiegato come sarebbero andate le cose durante il ballo con il tronista. A detta della ragazza, Milan le avrebbe confidato di essere molto preso da lei, al punto da averne parlato anche con i genitori e il suo migliore amico. Proprio quest'ultimo gli avrebbe consigliato di fare arrivare fino alla fine Ilaria. Joele avrebbe chiesto, inoltre, a Melis di iniziare a seguire l'account social del suo amico, perché ci teneva a presentarglielo.

U&D: Ilaria non ricorda che Joele le ha detto di scambiarsi il numero

Nel corso dell'intervista, Ilaria ha confidato di non avere sentito che il tronista le aveva proposto di scambiarsi il numero del cellulare, per via del volume alto della musica e dei rumori presenti nello studio di Uomini e Donne. Melis, a detta sua, in quell'occasione non avrebbe dato importanza alle parole di Joele e, a tal proposito, non ha rivelato nemmeno alla redazione l'accaduto.

Ilaria ha inoltre espresso la sua opinione in merito all'eventualità che il tronista avesse provato ad infrangere le regole del programma, dichiarando: ''Non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni''.

Ilaria vorrebbe conoscere Joele fuori da Uomini e Donne

Maria De Filippi ha mostrato il filmato del ballo e dei dialoghi intercorsi fra Joele e Ilaria ed ha fatto intendere al tronista che il suo percorso a Uomini e Donne ormai era compromesso e, pertanto Milan ha lasciato lo studio.

Melis ha anche dichiarato che anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno detto che quanto accaduto era una presa in giro nei confronti della trasmissione, ma a tal proposito Ilaria ha affermato: ''Secondo me è stato esagerato''. Dal racconto della corteggiatrice, sembrerebbe, inoltre, che lei e Joele non si sarebbero mai scambiati i numeri, né scritti messaggi. Riguardo ad una ipotetica frequentazione con l'ormai ex tronista, Ilaria ha affermato: ''Mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà''. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se anche Joele parlerà di quanto accaduto nella trasmissione di Canale 5.