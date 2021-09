Non finiscono mai di stupire le vicende della telenovela intitolata Una vita, che in Spagna ha già chiuso i battenti. Nelle nuove puntate in programma su Canale 5, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) quando si renderà conto del doppiogioco di Javier Velasco (Alejandro Carro) per riuscire ad averla tutta per lui, non perderà tempo per attuare la sua vendetta.

La darklady di Acacias 38 farà fare dei salti di gioia all’avvocato, quando gli lascerà credere che suo marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ha i giorni di vita contati.

Una vita, spoiler: Laura non riesce a soffocare Felipe per merito dell’intervento di Genoveva

Negli episodi della longeva soap opera in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana nella solita fascia pomeridiana, Laura (Agnes Llobet) su ordine di Javier Velasco tenterà ancora una volta di porre fine all’esistenza di Felipe, quando quest’ultimo dopo aver ingerito del veleno e aver sbattuto la testa a causa sua si troverà ancora in ospedale. Mentre Alvarez Hermoso sarà in coma, la domestica coglierà l’occasione al volo per attentare alla vita dell’avvocato cercando di soffocarlo con un cuscino: a fermare la fanciulla in tempo sarà Genoveva con il suo intervento provvidenziale, visto che dopo aver messo piede nella stanza del marito vorrà ricevere subito delle spiegazioni da Laura.

A questo punto Laura si vedrà costretta a confessare a Salmeron di piegarsi a ogni ricatto di Velasco, per non mettere in pericolo la sorella malata Lorenza. Dopo aver riunito i tasselli del puzzle, la darklady non farà fatica a capire che il suo alleato ha fatto di tutto per sbarazzarsi di suo marito Felipe a sua insaputa.

Salmeron stringe un’alleanza con Laura, Javier convinto che Alvarez Hermoso stia morendo

Per farla pagare al perfido avvocato, Salmeron si servirà della complicità di Laura. Javier dopo aver fatto perdere le sue tracce appositamente, con la convinzione che Alvarez Hermoso stia lottando tra la vita e la morte per merito di Laura, farà ritorno nel quartiere iberico e la prima cosa che farà sarà quella di presentarsi a casa di Genoveva.

Quest’ultima si prenderà gioco dell’uomo, facendogli credere che finalmente saranno liberi di viversi la loro storia d’amore e quindi di poter aver il loro primo rapporto intimo, poiché Felipe è in procinto di esalare l’ultimo respiro a causa delle gravi condizioni di salute in cui continua a versare.

Velasco dopo aver fatto un brindisi con Salmeron per aver raggiunto il suo obiettivo, sarà deciso a ringraziare Laura per aver eseguito il suo ultimo incarico alla perfezione, quindi senza sospettare affatto di essere in realtà vittima di un inganno.