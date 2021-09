La registrazione di Uomini e donne del 27 settembre è stata ricca di colpi di scena. Infatti, durante le riprese delle nuove puntate, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio il tronista Joele Milan perché, durante le precedenti riprese, aveva preso un accordo con Ilaria, pensando di non essere ascoltato. La padrona di casa ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha spiegato cosa è accaduto.

Uomini e Donne: Joele prende un accordo con Ilaria

La nuova edizione di Uomini e Donne è partita con un avvenimento incredibile. Maria De Filippi ha infatti fatto andare via dallo studio Joele, per colpa di un fatto, successo nella precedente registrazione, che ha visto protagonista il tronista della trasmissione Mediaset.

Come riportato nelle anticipazioni presenti sul web, durante un ballo, Joele ha chiacchierato con una delle sue corteggiatrici, Ilaria. Non ricordandosi che i microfoni, seppur chiusi quando c'è la musica in studio, registrano comunque i dialoghi che avvengono, il tronista ha commesso un errore, prendendo un accordo con la single Ilaria.

Uomini e Donne: Maria De Filippi caccia dallo studio Joele

Il tronista, mentre nella precedente registrazione stava ballando con la sua corteggiatrice, l'ha informata che il suo migliore amico l'aveva iniziata a seguire sui social e che lei avrebbe potuto ricambiare, in modo che avrebbero potuto sentirsi di nascosto. La redazione è venuta al corrente del dialogo e l'episodio è stato commentato durante la registrazione di Uomini e Donne di sabato 27 settembre.

Maria De Filippi ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro ed è stato spiegato nei dettagli quello che è successo, finchè il tronista è stato cacciato dallo studio.

Il percorso di Joele termina a Uomini e Donne

Durante un'intervista prima dell'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva dichiarato di volere tronisti semplici, con un lavoro normale e non interessati ai social.

Purtroppo per la padrona di casa, però, il ragazzo ha deluso le aspettative provando a infrangere le regole del programma televisivo. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda, ma è ipotizzabile che, nei prossimi giorni, venga mandata in onda la puntata in cui saranno raccontati nel dettaglio i fatti inerenti all'accordo fra Joele Milan e Ilaria. Non resta pertanto che attendere la messa in onda della puntata, per scoprire qualcosa in più sulla vicenda.