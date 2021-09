Mancano poco più di due settimane al 18 settembre, giorno in cui è previsto l'inizio di Amici 21, ma il talent sta scaldando già i motori. A tenere alta l'attenzione sul programma, come se non fosse già sotto i riflettori, ci ha pensato questa volta la più temuta delle professoresse della scuola più famosa d'Italia, ossia Alessandra Celentano. Punto ormai fermo del programma di Maria De Filippi, la maestra ha dedicato un post su Twitter, prontamente ripreso sulle pagine social ufficiali di Amici, nel quale ha parlato di Raimondo Todaro. Che sia un indizio del fatto che il ballerino entrerà a pieno titolo tra i coach della scuola?

La maestra di danza stuzzica Raimondo

Quella di Alessandra Celentano è stata un'estate piena tra impegni di lavoro, tra cui il progetto per Netflix che l'ha vista collaborare con Giulia Stabile, e relax. Adesso, però, è il momento di pensare a riprendere il ruolo di insegnante di danza ad Amici, che quest'anno inizierà con ben due mesi di anticipo rispetto alle edizioni precedenti. Nel pomeriggio di ieri, è iniziato a circolare sui social un Tweet della maestra che ha destato molta curiosità tra i fan del programma.

'Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici', ha scritto Alessandra riferendosi ad una recente intervista rilasciata da Raimondo Todaro al settimanale Oggi. L'ex maestro di Ballando con le Stelle ha affermato, in quell'occasione, di non avere un contratto in essere con Amici di Maria, così come si vociferava da tempo, ma che senza dubbio l'idea di partecipare al talent per lui sarebbe molto stimolante.

Cosa nasconde il Tweet di Alessandra Celentano?

'Anche a me piacerebbe partecipasse come professore, perché "la danza è una" e forse lo capirebbe', ha poi proseguito ironicamente Celentano, pungolando Todaro. 'Maria perché non prenderlo?', ha infine concluso la maestra. In molti hanno letto in tali frasi un chiaro riferimento al fatto che, alla fine, l'attesa proposta di lavoro ad Amici per Raimondo sia giunta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E se così fosse, già da adesso si prevedono scintille nel banco dei professori di danza.

Di fatto, Lorella Cuccarini, con la quale Alessandra aveva avuto qualche divergenza di opinione durante Amici 20, passerà quest'anno tra i professori di canto per cui il posto lasciato libero potrebbe essere occupato da Raimondo che pare già adesso legato a doppio filo con il talent.

Infatti, oltre ad essere stato giudice per un gara tra i ballerini finalisti, anche la madre di sua figlia, Francesca Tocca, lavora già nel talent.