I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del programma Mediaset, c'è stata l'uscita di scena del tronista Joele Milan. Il giovane ragazzo è stato smascherato dopo che aveva provato a "prendete in giro" la redazione del programma di Maria De Filippi, avendo chiesto alla corteggiatrice Ilaria di scambiarsi il numero di cellulare e quindi di continuare a sentirsi in "gran segreto", senza far sapere nulla alla redazione. A distanza di qualche ore da questa registrazione, è stata proprio la corteggiatrice a rompere il silenzio, ammettendo che Joele non sta bene.

Joele Milan fuori dal trono Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, caratterizzata dall'uscita di scena del tronista Joele Milan dal programma, ecco che la corteggiatrice Ilaria ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e la sua verità su quanto è accaduto.

Così, la pretendente ha ammesso che Joele durante un ballo che fecero insieme durante l'ultima registrazione del programma, le chiese di sentirsi in privato e di farlo di nascosto dalla redazione del programma di Maria De Filippi.

Addirittura il ragazzo le avrebbe chiesto il numero di cellulare, ignaro del fatto che in quel momento aveva ancora il microfono e quindi tutto è stato ascoltato anche dalla redazione.

La corteggiatrice Ilaria fa chiarezza sull'addio di Joele da U&D

Sta di fatto, che durante le riprese di Uomini e donne di questa domenica pomeriggio, Maria De Filippi ha messo il tronista e le sue pretendenti al corrente della verità dei fatti.

Stando al racconto di Ilaria Melis, a quel punto la conduttrice gli ha fatto presente che non avrebbe potuto far proseguire il suo trono, dato che nessuna ragazza sarebbe sceso a corteggiarlo, dopo che lui aveva dimostrato uno spiccato interesse nei confronti di quella corteggiatrice.

A rincarare la dose, però, ci hanno pensato gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non hanno perso occasione per attaccare il tronista, facendogli presente il fatto che stesse prendendo in giro l'intera redazione di Uomini e donne.

'L'ho visto mortificato': retroscena di Ilaria su Joele Milan

"Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l'ho visto mortificato", ha ammesso la corteggiatrice, ritenendo che nessun ragazzo "sano di mente" avrebbe voluto prendere in giro la redazione in quel modo, sapendo di avere il microfono acceso.

Ilaria, quindi, ha difeso il giovane Joele Milan ed ha ammesso anche di aver chiesto il suo numero di cellulare dopo tutta la bufera scoppiata a Uomini e donne, e di averlo risentito.

"Ci siamo sentiti, lui non sta bene e neppure io", ha ammesso Ilaria aggiungendo di essere passata come la complice.