L'attrice Lorena Cacciatore è divenuta mamma per la prima volta e ha voluto esprimere la propria emozione sui social con un lungo post: ha dato alla luce un maschietto, che è stato chiamato Edoardo. Il padre del bambino è Federico Marchetti, portiere di calcio professionista.

Lorena Cacciatore, prossima a compiere 34 anni, nel corso degli anni ha recitato in Serie TV di successo come "Mina Settembre", "Il Paradiso delle Signore", "Tutto può succedere" e "Un posto al sole".

L'emozione dell'attrice siciliana che racconta l'emozione del parto in un post su Instagram

Lorena Cacciatore ha scritto un post su Instagram poche ore dopo il parto, pubblicando la foto di un fiocco azzurro.

Nel dettaglio l'attrice ha scritto: "L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26 settembre alle 18:36 pesa 3,5 chili per 52cm e ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo Marchetti, il mio capolavoro. Si è fatto aspettare perché è nato di 41 settimane. Ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo".

Poi ha aggiunto "Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo, per la serie “donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire, è proprio così.

Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero. (...) Ho scoperto una cosa nuova di me con l’esperienza del parto. Pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti e invece no. Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia".

Concludendo poi con le seguenti parole: "Sono mamma.

Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole. Sono mamma!"

In risposta a questa post sono arrivati tanti messaggi di auguri e affetto nei confronti di Lorena Cacciatore da parte di varie colleghe. Fra loro Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri ne "Il Paradiso Delle Signore", ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono congratulati con la neo-mamma: spiccano i nomi di Elena Santarelli, Violante Placido, Silvia Mazzieri e Amedeo Grieco.

La storia d'amore con il portiere di calcio Federico Marchetti

Lorena Cacciatore è legata sentimentalmente da oltre tre anni a Federico Marchetti, 38enne portiere di calcio che ha militato nel Cagliari, nella Lazio e attualmente è tesserato per il Genoa; in passato ha anche difeso la porta della nazionale di calcio italiana, disputando il mondiale sudafricano del 2010.

L'attrice siciliana potrà ora festeggiare nel migliore dei modi il suo 34° compleanno il prossimo 30 settembre, dopo la nascita del primogenito.