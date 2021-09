Dallo scorso 26 settembre, sul web non si parla d'altro che della "cacciata" dagli studi di U&D di due giovani protagonisti dell'edizione 2021/2022. Maria De Filippi ha deciso di mandare via Joele e tutte le sue corteggiatrici dopo aver intercettato un suo tentativo di accordo segreto con Ilaria durante un ballo. Quest'ultima ha rilasciato un'intervista per dare la propria versione dei fatti e per difendere il tronista che, forse per un'ingenuità, è stato messo alla porta a neppure un mese dall'inizio del suo percorso in tv.

La versione della corteggiatrice di U&D

Nel corso della puntata di U&D che è stata registrata domenica 26 settembre, un tronista e tutte le sue spasimanti sono stati allontanati definitivamente dallo studio. Le anticipazioni che circolano in rete in queste ore, fanno sapere che Joele è stato smascherato da Maria De Filippi con una clip in cui sembrava accordarsi con una ragazza per prendere in giro la redazione e il pubblico.

A circa 24 ore di distanza dalla divulgazione di questa notizia bomba sul dating-show, Fanpage ha intervistato Ilaria, la giovane con la quale Milan ha tentato di stringere un patto segreto fino alla scelta.

Interpellata su quello che è accaduto agli Elios poco tempo prima, la bella Melis ha fatto sapere: "Lui ha abbandonato il programma, e anche tutto noi che eravamo lì per corteggiarlo".

L'ormai ex protagonista del Trono Classico, poi, ha spiegato che durante un ballo Joele le ha detto di essere molto interessato a lei e di volerla conoscere meglio anche telefonicamente: "Mi ha proposto di iniziare a seguire un suo amico sui social, ma la parte in cui mi chiedeva il numero non l'ho sentita perché c'era la musica alta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo non ho detto nulla alla redazione".

Le giustificazioni dopo l'addio a U&D

Ilaria ha provato a giustificare Joele dicendo che il suo gesto non aveva secondi fini: "Sapeva di avere il microfono durante il ballo, per questo penso che la situazione sia stata fraintesa".

La ragazza ha anche raccontato che il tronista di U&D è apparso in grande difficoltà e mortificato quando in studio tutti gli davano addosso additandolo come una persona scorretta e interessata solo alla visibilità.

La bella Melis ha spiegato che Maria De Filippi non ha cacciato nessuno dal programma, ma con un discorso che ha fatto davanti a tutti ha lasciato intendere che la cosa migliore era che sia Milan che tutte le sue spasimanti tornassero a casa per evitare di minare la credibilità del suo format.

"Secondo me è stato tutto esagerato, non c'era malizia", ha chiosato la corteggiatrice di U&D nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 27 settembre.

Un tronista in meno a U&D

Ilaria, inoltre, ha categoricamente smentito la teoria secondo la quale si sarebbe scambiata messaggi e telefonate con Joele, tant'è che sarebbe stata disposta a mostrare il proprio cellulare a Gianni Sperti come prova di quello che racconta.

L'ormai ex corteggiatrice di U&D ha aggiunto di aver sentito il tronista subito dopo la registrazione e di aver percepito il suo grande dispiacere per come sono andate a finire le cose: "È stato poco furbo, ma ora mi piacerebbe conoscerlo fuori. Vedremo se vorrà, devo avere un po' di pazienza".

Melis è la giovane che Joele e Matteo si sono contesi nella puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 27 settembre: il romano non ha accettato l'indecisione della ragazza e per questo ha deciso di interrompere la loro breve frequentazione, lasciando campo aperto al "rivale" veneto.

La "sfuriata" di Maria nei confronti del protagonista del Trono Classico, invece, andrà in onda tra un paio di settimane.