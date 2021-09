Da qualche ora, sul web non si parla d'altro che dell'improvvisa rottura tra due protagonisti del Trono Over di U&D: con un post Instagram che poi ha cancellato, Sossio Aruta ha annunciato la fine della storia d'amore con Ursula Bennardo. Dopo che la dama ha parlato di una mancanza di dignità dell'ex, sui social ha cominciato a circolare un'interessante indiscrezione sulla coppia: pare che i due siano stati avvistati mercoledì scorso al mercato insieme e che non ci fossero segnali di crisi.

Rumor sull'ex coppia di U&D Over

Non si placano le chiacchiere su Sossio e Ursula, gli ex di U&D che recentemente hanno annunciato la loro separazione sui social network.

L'ex cavaliere ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per informare fan e curiosi del fatto che la relazione con Bennardo non va più avanti: ci sarebbero incomprensioni caratteriali dietro a questo improvviso distacco.

Molti di coloro che hanno commentato la notizia, però, si sono detti scettici soprattutto dopo aver analizzato le ultime mosse dei diretti interessati.

La dama del Trono Over, ad esempio, il 16 settembre (giorni in cui il compagno ha ufficializzato il loro addio sul web) ha pubblicato sul suo profilo un video risalente al periodo in cui è scoccata la scintilla col napoletano. La nostalgia, però, poche ore dopo ha lasciato spazio al risentimento: la pugliese, infatti, ha puntato il dito contro l'ex per il post che ha caricato su Instagram, quello in cui ha messo fine al loro rapporto con le parole "game over".

Il ripensamento del protagonista di U&D

Ad alimentare i dubbi di chi non crede all'annuncio di Sossio è stata la scelta di quest'ultimo di eliminare dal proprio profilo Instagram il post col quale aveva ufficializzato l'addio a Ursula. Dopo aver anche taggato il suo avvocato al termine del messaggio che ha fatto il giro del web, Aruta l'ha rimosso non si sa bene per quale motivo.

L'esperto di Gossip Amedeo Venza è tra gli scettici che stanno mettendo in discussione l'allontanamento tra la dama e il cavaliere: il pensiero che stanno sposando molti, infatti, è che i due potrebbero aver architettato tutto questo per tornare a U&D e "rivitalizzare" la loro popolarità.

L'esperto di gossip poi, il 16 settembre ha riportato la segnalazione di un follower che sostiene con certezza che i protagonisti del dating-show fossero insieme e affiatati fino a mercoledì scorso, ovvero fino a due giorni fa.

"Erano insieme al mercato settimanale. Li ha visti mio marito. Lui indossava una maglietta rossa e lei guardava le bancarelle", si legge sui social network nelle ore in cui Sossio ha inaspettatamente fatto sparire il post sulla rottura con Ursula.

I sospetti e il possibile ritorno a U&D

La persona che ha riportato la segnalazione sul presunto avvistamento di Sossio e Ursula di due giorni fa, si è anche domandata: "Forse vogliono un po' di visibilità visto che è ricominciato Uomini e donne?".

Amedeo Venza ha sposato questa teoria e ha anche accusato i protagonisti di questo gossip di poca umiltà: secondo l'esperto di gossip, infatti, la dama e il cavaliere del Trono Over starebbero facendo di tutto pur di tornare in televisione dopo un lungo periodo d'assenza.

Sicuramente nel prossimo futuro emergeranno ulteriori dettagli sulla coppia e sulle motivazioni dell'addio, anche perché Aruta adesso deve anche giustificare la mossa di cancellare il post Instagram con cui ha annunciato l'allontanamento dalla compagna per incompatibilità caratteriale.

Le registrazioni del dating-show dovrebbero riprendere in questi giorni, nel corso dei quali potrebbe trapelare qualche interessante indiscrezione sui due diretti interessati.