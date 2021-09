Grandi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Love is in the air visibile il 18 settembre sui teleschermi di Canale 5. La trama della Serie TV con l'affascinante attore Kerem Bursin narra che Piril farà perdere le proprie tracce, facendo preoccupare Engin. Serkan Bolat ed Eda Yildiz, invece, decideranno di sposarsi.

Anticipazioni Love is in the air del 18 settembre: Piril viene rapita

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere eccezionalmente sabato 18 settembre dalle ore 15:20 su Canale 5 annunciano tante novità.

In dettaglio, Serkan sarà in procinto di imbarcarsi per Parigi in vista di un importante impegno di lavoro con un noto cliente. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Eda (Hande Ercel) prenderà il posto dell'hostess, tanto da chiedere all'architetto di sposarla. Ovviamente, Bolat apparirà molto felice per la proposta, se Engin non lo informasse che Piril è stata rapita. Per questo motivo, l'architetto e la fioraia si precipiteranno dal socio dell'Art Life, se la donna non ricomparisse poco dopo tra di loro.

Alla fine, Piril racconterà di essere stata prelevata da alcuni complici di suo padre, contrario al suo matrimonio con Engin.

Serkan chiede a Eda di diventare sua moglie

Nella puntata del 18 settembre di Love is in the air, Serkan ed Eda decideranno di annunciare il loro imminente matrimonio alla famiglia.

I due, infatti, correranno a dare la bella notizia ad Ayfer dopo aver informato la nonna Semiha della loro decisione. I fan, a questo punto, scopriranno che Ayfer e Aydan erano state già messe al corrente della lieta notizia dei loro congiunti da Melo.

Dopodiché, Serkan condurrà Eda in un locale dove al pianoforte le chiederà di diventare sua moglie.

Una volta rientrati a casa, entrambi cercheranno di convincere Ayfer e Aydan a concedere il nullaosta alla loro felicità. Ma ecco che Semiha convincerà le due donne a non dare il consenso.

Ayfer e Aydan acconsentono alle nozze

Eda e Serkan organizzeranno un piano grazie all'aiuto di Melo per non intralciare il loro matrimonio.

La coppia, infatti, farà in modo di incontrarsi con Ayfer e Aydan al ristorante di Alexander, il quale dimostrerà di avere un notevole ascendente sulle due donne.

Fortunatamente il piano avrà esito positivo. La signora Bolat e la figlia di Semiha, infatti, acconsentiranno alle nozze, a patto che vengono svolte secondo la tradizione turca. Per questo motivo, Serkan e la madre dovranno chiedere ad Ayfer la mano di Eda.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la serie tv è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:50 sui teleschermi di Canale 5.