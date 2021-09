Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati. Sebbene la storica opinionista di Uomini e donne non abbia rivelato i motivi dell’addio, sul web sono state avanzate delle ipotesi. Nelle ultime ore è circolata la voce che il ristoratore abbia tradito la compagna con una dama del Trono Over.

La storia di Tina e Vincenzo

Tina Cipollari, dopo il matrimonio naufragato con Chicco Nalli, era riuscita a trovare la serenità con Vincenzo Ferrara. Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, tanto che gli addetti ai lavori avevano mormorato anche di un’imminente matrimonio.

In effetti, la notizia non era così infondata: Cipollari ultimamente aveva deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Firenze, luogo dove Vincenzo ha un ristorante.

Poche settimane dopo il trasloco, sulla coppia è calato il gelo e numerose testate giornalistiche hanno cominciato a parlare di rottura. Insomma, la favola dell’opinionista potrebbe avere subito uno stop. Tina alle spalle ha anche un matrimonio naufragato, dal quale ha avuto tre figli. Sebbene l’amore con Nalli sia giunto al capolinea, tra i due è rimasto un bellissimo rapporto.

I rumors sulla coppia

Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Secondo alcune testate di Gossip, il ristoratore potrebbe avere tradito la storica opinionista di Uomini e Donne.

Ma non è tutto, l’uomo potrebbe avere compiuto il misfatto con una dama del Trono Over. In merito alla presunta amante non è stato fatto alcun nome. L’unica cosa certa è che la donna in questione, avrebbe preso parte al dating show solamente per qualche puntata. Dunque, non si tratta di una dama presente attualmente negli studi.

Dal momento che né Tina né Vincenzo hanno confermato il pettegolezzo, è giusto utilizzare il condizionale.

Cipollari alle prese con la nuova stagione del dating show

Archiviate le vicende sentimentali di Cipollari, la storica opinionista di Canale 5 è alle prese con le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Gemma Galgani si sarebbe ritrovata senza corteggiatori in questo avvio di stagione.

L’accaduto avrebbe portato Tina Cipollari a uno scontro con la dama piemontese. A detta dell’opinionista, i cavalieri si sarebbero stancati di vedere la 71enne piemontese negli studi Mediaset. Ma non solo, Cipollari avrebbe criticato Galgani anche per il ricorso alla chirurgia estetica: la dama per sentirsi più sicura di sé a livello emotivo ha deciso di fare un ritocchino al seno. Inoltre, Gemma ha deciso di modificare anche il naso.

Come accaduto con la precedente stagione del dating show, Tina Cipollari e Gemma Galgani potrebbero essere protagoniste di numerosi scontri anche quest'anno.