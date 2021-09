Si continua a discutere della fine della relazione di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e donne. Dopo che ha fatto sapere di essere tornata single in una recente registrazione, i curiosi si sono messi alla ricerca dei motivi della rottura tra lei e Vincenzo. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da diversi siti di Gossip, il ristoratore toscano avrebbe tradito la bionda vamp e farebbe già coppia con un'altra persona: quest'ultima, sempre secondo alcuni rumor, potrebbe essere una ex dama del Trono Over.

Aggiornamenti sul privato della vamp di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando sono trapelate delle informazioni sulla vita privata di Tina. Chi ha assistito a una registrazione di Uomini e Donne della scorsa settimana, infatti, ha raccontato che Cipollari ha aggiornato i presenti del fatto che non è più fidanzata.

È finita, dunque, la storia d'amore tra l'opinionista e Vincenzo Ferrara, un ristoratore di Firenze col quale si diceva fossero in programma le nozze nel 2022.

Anche se la bionda vamp non è scesa troppo nei particolari su quanto le è accaduto, sul web si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un presunto tradimento ai suoi danni e pare che Ferrara sia già legato a quest'altra persona.

Inizio di stagione in salita per l'opinionista di Uomini e Donne

Il rumor sul tradimento che avrebbe provocato la rottura tra Tina e Vincenzo non è l'unico che sta circolando in questi giorni. Sul web ha preso piede un'altra indiscrezione sull'antagonista di Gemma. A quanto pare il ristoratore potrebbe essere legato a una ex dama del Trono Over.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche se non si conosce l'identità della presunta nuova fiamma di Vincenzo, si dice che non sarebbe stata una protagonista di rilievo durante la sua partecipazione nel dating show di Canale 5.

Litigi e frecciatine al rientro a Uomini e Donne

Oltre ad annunciare la fine della sua relazione, nel corso delle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne Tina non si è risparmiata.

Le anticipazioni delle quattro puntate che sono già state registrate (le prossime riprese sono previste lunedì 6 e martedì 7 settembre) fanno sapere che Cipollari è apparsa da subito in gran forma.

Dopo aver scoperto che Gemma si è rifatta il seno e le labbra durante le vacanze, ha iniziato ad attaccarla e a contestare la sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica a più di 70 anni. Tra le due sono volate parole grosse, esattamente come è accaduto nelle ultime edizioni del dating show, quando questa rivalità ha toccato livelli altissimi.

Il 31 agosto, ad esempio, la bionda vamp non ha perso occasione di "punzecchiare" la sua antagonista quando ha saputo che nessun signore ha scritto alla redazione per poterla conoscere: nonostante i ritocchini fatti mentre il programma era in vacanza, per ora la dama del Trono Over non è riuscita a catturare l'attenzione di neppure una new entry del cast.