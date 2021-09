Dopo quasi due mesi di assenza dai social, Riccardo Guarnieri è tornato a farsi vivo su Instagram.

In attesa di vederlo di nuovo nel parterre maschile del trono over di Uomini e donne, la cui prima puntata andrà in onda il prossimo 13 settembre, il cavaliere ha postato un nuovo scatto che lo ritrae mentre si trova in palestra ad allenarsi. Fisico statuario e forma fisica perfetta: così Riccardo ha deciso di mostrarsi alle fan ma nonostante i numerosi commenti di approvazione, non sono mancate le critiche.

Il fisico statuario del cavaliere del trono over

'Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora', ha scritto Riccardo sul suo profilo Instagram a corredo della nuova foto in cui si mostra molto diverso rispetto alle ultime puntate di Uomini e Donne delle quali era stato protagonista. Già nello scatto di inizio luglio, il cavaliere del trono over era apparso molto dimagrito e la cosa non era passata inosservata alle follower che glielo avevano fatto notare nei messaggi. Tale trasformazione è ancora più evidente e marcata con il nuovo selfie.

Infatti, Guarnieri è a petto nudo con 'la tartaruga' in bella evidenza e un fisico asciuttissimo: Riccardo si sta dedicando molto al suo aspetto, evidentemente.

E' chiaro che il tarantino, 42 anni, sta trascorrendo molto del suo tempo in palestra. E le sue fan non vedono l'ora di vederlo di nuovo nel dating show di Canale 5, dopo che la sua storia con Roberta Di Padua è finita in maniera pessima, con accuse da parte di entrambi. Stessa fine aveva fatto anche la storia con Ida Platano, che sarà anche lei presente a Uomini e Donne nel parterre femminile.

E non si escludono nuove scintille tra i due.

Lo scatto divide il web

I commenti e i like alla foto sono stati numerosissimi, ma a onore del vero non tutti sono stati positivi. Se, infatti, le sostenitrici di Riccardo non si sono di certo risparmiate in apprezzamenti e complimenti, alcuni utenti del web hanno rimarcato che, a parere loro, il dimagrimento è stato davvero eccessivo.

Inoltre, qualcuno ha espresso un parere, non troppo dolce per usare un eufemismo, circa il comportamento che Riccardo ha tenuto in trasmissione prima della pausa estiva con le donne alle quali si è accompagnato in tv.

'Se anche un po' del tuo narcisismo fosse diminuito, ne avresti guadagnato nei rapporti con le donne', ha scritto un utente. Riccardo adesso dovrà prepararsi ad affrontare una nuova stagione di Uomini e Donne e chissà se questo sarà per lui l'anno giusto per trovare il vero amore: d'altra parte Guarnieri si è sempre messo in gioco e di certo non si tirerà indietro adesso.