Dopo tre anni d'amore, la relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sarebbe giunta al capolinea. Non vi è l'ufficialità della notizia ma nelle ultime ore nel web è iniziata a circolare la voce che ad annunciare la rottura sarebbe stata proprio la bionda opinionista durante le prime registrazione del dating show di Maria De Filippi, che hanno avuto luogo il 24 e 25 agosto. In attesa di avere la conferma, che potrebbero arrivare durante la prima puntata del programma in onda il prossimo 13 settembre, la news prende sempre più corpo.

Il matrimonio tra Tina e Vincenzo sarebbe saltato

'Salta il matrimonio di Tina. L'opinionista più tosta della tv torna single': con queste due frasi Amedeo Venza, blogger che ha partecipato proprio a Uomini e donne, ha voluto confermare sui suoi profili social la notizia per cui Cipollari avrebbe chiuso la sua storia con il ristoratore fiorentino proprio a un passo dalle nozze che si sarebbero dovute celebrare alla fine dell'estate, secondo quanto annunciato nei mesi scorsi dalle riviste di cronaca rosa. Già in passato, Tina e Vincenzo avevano affrontato dei periodi di crisi, ma il fatto che Tina avrebbe dato la notizia durante il dating show di Maria De Filippi renderebbe la rottura definitiva.

Nel 2020, infatti, Cipollari e Ferrara avevano interrotto la loro frequentazione per poi decidere di riprovarci. Sembrava andare tutto per il meglio, visto che il profumo dei fiori d'arancio per i due si faceva sempre più intenso. Ma evidentemente, durante l'estate qualcosa è cambiato, sempre che l'annuncio venga effettivamente fatto.

Il ristoratore avrebbe già un'altra

E dire che si era vociferato anche di un possibile abbandono di Tina del dating show proprio per stare al fianco del compagno, ma così probabilmente non sarà. Quel che è sicuro, invece, è che Cipollari avrà il suo bel da fare anche quest'anno con i protagonisti del parterre maschile e femminile del trono over.

In particolare, sempre seguendo le prime anticipazioni, pare che la rivalità con Gemma Galgani sia tutt'altro che archiviata. Gli ultimi ritocchini estetici della dama torinese hanno fatto saltare dalla sedia Tina, che come sempre non le manda a dire.

Frattanto, pare che oltre alle solite querelle a cui il programma ci ha abituati, Tina dovrà contrastare anche le voci di Gossip che la vedrebbero protagonista nei prossimi giorno. Oltre alla notizia della storia al capolinea, si sono aggiunte anche quelle di un possibile tradimento di Vincenzo ai danni della Cipollari. Sembrerebbe che il ristoratore stia già frequentando un'altra donna. Insomma, per l'opinionista si potrebbe prospettare una stagione di fuoco su più fronti.