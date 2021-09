Susanna muore nelle nuove puntate di Un posto al sole? L'ipotesi è molto remota, anche perché non si ha alcuna anticipazione a riguardo. Anzi, pare che la bellissima Susanna possa presto tornare alla vita di sempre e chissà, magari rivelare alla polizia chi è stato ad aggredirla e a ridurla in quello stato. Come svelano gli spoiler della settimana dal 6 al 10 settembre 2021, Renato avrà un ruolo molto importante in questa faccenda. Dopo essersi confidato con Niko, ammetterà di aver mentito alla polizia e la sua nuova testimonianza lo metterà in seri guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole delle nuove puntate

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, Renato si toglierà un peso dalla coscienza. Poggi rivelerà a Niko di aver visto Susanna il giorno dell'aggressione, informazione tenuta nascosta alla polizia.

Renato dirà tutto agli inquirenti e per lui la situazione si complicherà. Gli investigatori, infatti, concentreranno le loro indagini a Palazzo Palladini, sicuri che proprio lì si trovi il colpevole che ha ridotto Susanna in quello stato.

Intanto, continuerà a tenere alta l'attenzione la difficile lotta di Serena per riavere l'amore di suo marito Filippo. A complicare le cose, il fatto che Viviana lavori a stretto contatto con Sartori.

Marina, invece, dovrà fare i conti con le conseguenze negative della campagna pubblicitaria del pastificio Rosato.

Susanna lotta tra la vita e la morte

Mentre Niko dovrà trovare il coraggio e la forza per parlare al piccolo Jimmy, Susanna si troverà a lottare tra vita e la morte.

Le sue condizioni saranno ancora preoccupanti e i medici non scioglieranno la prognosi. A starle accanto, tutti i suoi cari. Niko avrà modo, in questa drammatica circostanza, di riflettere sui suoi sentimenti: è ancora innamorato di Susanna?

Marina Crialesi sul set di Un Posto al Sole

Beatrice, il personaggio interpretato da Marina Crialesi, è uscito di scena ma non in maniera definitiva. L'attrice ha infatti rivelato in una sua recente intervista al settimanale DiPiù: "Il personaggio di Beatrice Lucenti sta per tornare, ho ripreso a lavorare su puntate che andranno in onda prossimamente”.

Una delle ipotesi è che Beatrice possa rientrare a Napoli per difendere Renato. Con la sua omissione, Poggi si è messo in seri guai e il figlio Niko potrebbe non essere in grado da solo di aiutarlo.

Beatrice Lucenti potrebbe anche avere un ruolo di primo piano nella vita di Niko e Susanna, in un triangolo amoroso dagli esiti inaspettati.

Ad ora, l'unica certezza è che Beatrice rientrerà a Napoli. Staremo a vedere come e quando il suo personaggio movimenterà le nuove puntate di Un Posto al Sole.